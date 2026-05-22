Diniz bate recorde e alcança maior invencibilidade de um técnico na história da Libertadores

O empate por 1 a 1 entre Corinthians e Peñarol, nesta quinta-feira (21/5), em Montevidéu, teve um significado especial para Fernando Diniz. Além de assegurar a liderança do Grupo E da Libertadores com uma rodada de antecedência, o treinador do Corinthians se tornou o dono da maior invencibilidade da história da competição entre técnicos. Agora são 19 jogos sem derrota.

O levantamento foi divulgado pela própria Conmebol, que homenageou o treinador nas redes sociais. A sequência reúne 14 partidas pelo Fluminense, entre 2023 e 2024, período em que conquistou o título continental, e mais cinco jogos pelo Corinthians nesta temporada. No total, são 12 vitórias e sete empates.

A campanha com o Timão também chama atenção pelo contexto. Afinal, Diniz estreou no torneio vencendo o Platense, fora de casa, na Argentina, justamente quando o Corinthians atravessava um dos momentos mais delicados do ano. À época, a equipe acumulava nove jogos sem vencer e vivia forte pressão interna e externa.

Desde então, o cenário mudou. O Timão embalou na principal competição sul-americana e se tornou o primeiro clube classificado às oitavas de final.

Agora, porém, o foco se volta ao Campeonato Brasileiro. Afinal, apesar da boa campanha continental, o Corinthians segue na zona de rebaixamento e tenta reagir no torneio de pontos corridos. Pensando nisso, Diniz poupou boa parte dos titulares diante do Peñarol para ter força máxima no duelo de domingo, contra o Atlético-MG, na Neo Química Arena.

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