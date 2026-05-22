Time alternativo do Vasco tem desempenho ruim e jogadores não passam no teste

A derrota do Vasco na Copa Sul-Americana, diante do Olimpia, acendeu o sinal de alerta em São Januário e frustrou os planos iniciais da diretoria e da comissão técnica. O clube carioca desenhou a competição continental especificamente como um laboratório para dar rodagem ao elenco. Com isso, testar atletas pouco acionados, mas o torneio entregou um saldo final bastante discreto.

Apesar do cenário majoritariamente negativo, os jogos serviram para revelar uma grande notícia para o torcedor vascaíno: a afirmação do volante Ramon Rique, de apenas 18 anos. O atleta iniciou os dois duelos decisivos contra o Olimpia entre os titulares e também ganhou minutos importantes no segundo tempo da vitória sobre o Audax Italiano.

O volante teve boas exibições. Por isso, o departamento de futebol o promoveu para o grupo profissional. Ele foi integrado de vez aos treinamentos principais nas últimas semanas.

Chances no Brasileiro

Essa ascensão foi rápida. Com isso, o “reforço caseiro” carimbou o passaporte para o Campeonato Brasileiro. De fato, ele já participou dos dois últimos compromissos da equipe. Como consequência direta dessa evolução, o jovem conquistou a confiança de Renato Gaúcho. Além disso, deixou concorrentes para trás na disputa por uma vaga no meio-campo.

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Ramon Rique ultrapassou nomes como JP. Esse jogador, inclusive, iniciou os dois últimos confrontos da Sul-Americana no banco de reservas. Agora, o jovem se consolida como uma das principais opções imediatas no elenco cruz-maltino.

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