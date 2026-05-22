Palmeiras vê valor pedido pelo Botafogo como Danilo como inviável

O Palmeiras segue atento ao mercado e mantém Danilo como principal alvo para a sequência da temporada. O volante de 25 anos, atualmente afastado do Botafogo, é tratado internamente como uma prioridade, embora ainda não exista negociação formal entre os clubes.Contudo, o principal obstáculo é financeiro.

Afinal, o Botafogo trabalha com uma pedida de 40 milhões de euros e espera que a participação de Danilo na Copa do Mundo valorize ainda mais o atleta. No Palmeiras, esse valor é considerado fora da realidade.

Mesmo assim, o clube admite aumentar a capacidade de investimento em relação ao que discutia no início do ano. Hoje, o Verdão avalia uma operação que poderia chegar a 30 milhões de euros, entre valor fixo e bônus por metas.

Se concretizada, a negociação se tornaria a maior da história do clube, superando a contratação de Vitor Roque. O atacante lidera esse ranking após chegar por cerca de 25,5 milhões de euros, podendo atingir 27 milhões com bônus.

Palmeiras sonha com o retorno de sua cria

No começo da temporada, o Palmeiras chegou a considerar uma proposta de 20 milhões de euros fixos, com possibilidade de alcançar 25 milhões em variáveis. No entanto, as conversas esfriaram depois que John Textor, então responsável pela SAF do Botafogo, avisou que não pretendia negociar o atleta.

Desde então, o Verdão manteve contato com o estafe do volante para acompanhar os movimentos do mercado. Neste momento, porém, a avaliação interna é de que o cenário ainda está em estágio inicial.

Além do Palmeiras, Danilo também desperta interesse de clubes da Europa, destino considerado prioritário pelo jogador. Pessoas próximas ao volante indicam que ele pretende definir seu futuro apenas após a Copa do Mundo e busca uma equipe de ponta, com possibilidade real de disputar títulos.

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