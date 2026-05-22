Arbeloa confirma saída do Real Madrid e descarta integrar comissão de Mourinho

Álvaro Arbeloa confirmou nesta sexta-feira (22/5) que deixará o comando do Real Madrid após a partida contra o Athletic Bilbao, neste sábado (23/5), no Santiago Bernabéu, pela última rodada de La Liga. Em entrevista coletiva, o treinador classificou o período à frente da equipe como desgastante. Além disso, garantiu que não fará parte da comissão técnica de José Mourinho, apontado como favorito para assumir o clube.

“Não estou aqui para falar de possibilidades. Mourinho tem uma comissão técnica fantástica, muito bem apoiado. Se ele vier, virá com a sua própria equipe, como deve ser. Não há possibilidade de eu me juntar a ele. Passei estes quatro meses pensando no Real Madrid, agora é hora de pensar em mim. Dei o salto, sinto-me pronto para novos desafios”, afirmou.

Arbeloa destacou que a despedida será marcada por emoções no Bernabéu. Especialmente em uma reta final turbulenta, cercada por crises internas, tensão no vestiário e polêmicas envolvendo Kylian Mbappé.

Ao fazer um balanço da passagem, o treinador admitiu que algumas decisões poderiam acontecer de forma diferente. Contudo, valorizou o trabalho realizado em um contexto que classificou como complicado.

“Eu sei o estado da equipe quando cheguei. O que tive que enfrentar. Se eu tivesse começado do zero, teria sido diferente. Mas foi o que me foi dado, e tentei fazer o melhor que pude. Não do meu jeito, mas da melhor maneira possível. Fizemos muitas coisas bem, e estou feliz com o que conquistamos”, avaliou.

Arbeloa teve passagem conturbada no Real Madrid

Nos últimos dias, Arbeloa esteve no centro das atenções após uma troca pública de declarações com Mbappé. Afinal, o atacante francês reclamou da condição de reserva após uma vitória do Real, e o treinador respondeu com ironia, ampliando a repercussão do episódio.

Mesmo assim, o comandante minimizou o desgaste e reforçou que sempre priorizou o clube.

“Sou muito grato a eles por tudo o que passamos juntos. Sei que com 25 jogadores não dá para ter o mesmo tipo de relacionamento. Tivemos divergências, isso é normal. Resolvemos da melhor maneira possível. Nos respeitamos mutuamente e a oportunidade surgiu quando teve que surgir. Para mim, o importante é sempre como você lida com a situação, com o que acontece. E eu lidei da melhor maneira possível, pensando no Real Madrid. Pensei mais no Real Madrid do que em mim mesmo nestes últimos meses, mas fiz o que era melhor para o clube. Em outro clube pode estar sendo diferente, mas era o que eu tinha que fazer. Não há espaço para arrependimentos”, concluiu.





Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.