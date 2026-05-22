Santos de Cuca desperdiça vantagens e deixa escapar pontos importantes na temporada

O trabalho de Cuca no comando do Santos poderia apresentar números bem mais confortáveis. Afinal, desde a chegada do treinador, o Peixe disputou 16 partidas e, em sete delas, saiu na frente no placar, mas não conseguiu confirmar a vitória.

O dado chama atenção porque representa quase metade dos jogos sob o comando de Cuca. Desses sete confrontos, o Santos sofreu duas viradas, ambas pelo Campeonato Brasileiro, contra Flamengo, no Maracanã, e Fluminense, na Vila Belmiro.

Nos outros cinco casos, o time santista cedeu o empate. Isso aconteceu diante de Palmeiras, no Allianz Parque, e Bahia, na Fonte Nova, pelo Brasileirão. Já pela Copa Sul-Americana, os tropeços vieram contra o Deportivo Recoleta, nos dois confrontos, e diante do San Lorenzo, na Vila Belmiro.

Na prática, a dificuldade em sustentar resultados custou caro. Se tivesse mantido essas vantagens, o Santos somaria mais 10 pontos no Brasileirão e outros seis na Sul-Americana.

Hoje, o Peixe ocupa a 16ª colocação da Série A, com 18 pontos, apenas um posto acima da zona de rebaixamento. Com esses pontos desperdiçados, teria 28 e estaria na quarta posição da tabela. Na Sul-Americana, a situação também seria bem diferente. Atualmente lanterna do grupo, com quatro pontos, o time poderia liderar a chave com 10.

O problema, aliás, não é novidade em 2026. A dificuldade para administrar vantagens tem sido um dos principais obstáculos do Santos na temporada e ajuda a explicar a campanha abaixo das expectativas nas duas competições.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.