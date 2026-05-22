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Abel Ferreira lidera lista de técnicos com mais cartões nas principais ligas do mundo

Abel Ferreira lidera lista de técnicos com mais cartões nas principais ligas do mundo
Abel Ferreira lidera lista de técnicos com mais cartões nas principais ligas do mundo -

Abel Ferreira costuma reclamar da perseguição dos árbitros no futebol brasileiro e existe um número que pode reforçar a tese do treinador. Afinal, desde sua chegada ao Brasil, em 2020, para treinar o Palmeiras, Abel é o técnico líder de cartões recebidos nas seis principais ligas do futebol mundial.

Levantamento do Bolavip Brasil mostra que o português já foi advertido em 42 oportunidades, sendo 38 cartões amarelos e quatro vermelhos. Foram considerados os cartões aplicados no Brasileirão, na Premier League (Inglaterra), na La Liga (Espanha), na Ligue 1 (França), na Serie A (Itália) e na Bundesliga (Alemanha) entre 2020 e 2025, no caso do Brasil, e entre as temporadas 2020/2021 e 2025/2026, no caso das ligas europeias.

O segundo com mais advertências também vem do futebol brasileiro. Fernando Diniz, atualmente no Corinthians, recebeu 33 cartões amarelos e quatro vermelhos.

De fora do Brasil, o técnico que mais vezes recebeu a punição da arbitragem é Simone Inzaghi, no Campeonato Italiano. O atual técnico do Al-Hilal (Arábia Saudita) soma 33 cartões, sendo 29 amarelos e quatro vermelhos. Na Itália, ele passou pela Internazionale e pelo Lazio neste período.

Técnico croata é o mais expulso nas principais ligas do mundo

O levantamento descobriu que Ivan Juric é o técnico mais vezes expulso no futebol mundial neste período. Com nove cartões vermelhos e 21 amarelos, ele soma 30 advertências no comando Hellas Verona, Torino, Roma e Atalanta. Atualmente ele está sem clube.

Em contrapartida, Jorge Sampaoli, ex-Flamengo e Atlético Mineiro, é o único que aparece no top-10 de cartões de duas ligas distintas. No período, o argentino somou 12 amarelos tanto no Brasileirão quanto na Ligue 1.

Ao todo, o Brasileirão aparece na ponta com 465 cartões para os treinadores, com 11 a mais que a Itália, que soma 456. Porém, são 89 expulsões no futebol italiano contra 63 do Brasil. Das principais ligas, a que menos conta com técnicos recebendo cartões é a Alemanha, com 210, sendo somente 11 expulsões. Na Inglaterra, são 17 vermelhos.

Os técnicos mais punidos com cartões nas principais ligas nacionais do mundo*

Brasil – Abel Ferreira (Palmeiras): 42 cartões
Itália – Simone Inzaghi (Lazio e Internazionale) – 33 cartões
Espanha – José Bordalás (Getafe e Valencia): 28 cartões
França – Michel Der Zakarian (Montpellier e Brest): 18 cartões
Alemanha – Marco Rose (Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund e RB Leipzig): 16 cartões
Inglaterra – Pep Guardiola (Manchester City): 15 cartões

*Dados obtidos com o auxílio da plataforma de estatísticas Opta

Leonardo Jardim mais tranquilo que Abel Ferreira

Contudo, se Abel é o mais punido, a calma à beira de campo é uma marca registrada de Leonardo Jardim. Aliás, no sábado (23/5), os dois técnicos portugueses se enfrentarão no clássico de maior rivalidade no futebol brasileiro na atualidade, o duelo entre Flamengo e Palmeiras.

O duelo é entre os dois primeiros da Série A do Brasileirão. Abel, inclusive, ficou fora por sete partidas por suspensão, mas estará no banco diante do Rubro-Negro. Já Jardim não soma nenhuma ausência por suspensão desde sua chegada ao Brasil. Ele só recebeu duas vezes o cartão amarelo, ambos no ano passado, à frente do Cruzeiro, num total de 50 partidas de Brasileirão disputadas.

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