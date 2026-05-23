Veja qual a dupla de zaga do Fluminense que sofreu menos gols na temporada

O Fluminense enfrenta um dilema crucial em seu setor defensivo para tentar salvar a sua campanha na Copa Libertadores. O time carioca viu sua meta ser vazada 35 vezes nas 33 partidas disputadas nesta temporada, um desempenho que despencou drasticamente em comparação ao ano passado, sobretudo após a saída do zagueiro Thiago Silva. Diante desse cenário alarmante, surge o questionamento sobre qual formação de zaga tem entregado os melhores resultados em campo.

A análise estatística de todas as parcerias testadas desde a despedida do veterano defensor, no fim de 2025, aponta que a dupla composta por Jemmes e Freytes lidera o aproveitamento técnico. Eles ostentam uma média expressiva de apenas 0,76 gol sofrido por jogo, consolidando-se como a única dupla com uma amostragem relevante de partidas — 15 no total — a manter o índice abaixo de um gol por confronto.

Por outro lado, o olhar sobre esses dados exige contextualização imediata, uma vez que o volume de jogos altera o peso das estatísticas. A segunda colocada no ranking geral, formada por Ignácio e Julián Millán, registra uma média exata de um gol sofrido, porém a comissão técnica utilizou essa formação em apenas duas oportunidades.

Por esse motivo, a atenção dos analistas se volta para a terceira colocada da lista, composta por Ignácio e Freytes, que ostenta o status de atual titular da equipe comandada pelo treinador.

Dupla sofreu 15 gols em 11 jogos pelo Fluminense

Essa atual dupla principal apresenta um volume de jogos semelhante ao dos líderes, mas entrega um rendimento muito inferior. Os números das duas formações funcionam de maneira inversamente proporcional, visto que Ignácio e Freytes sofreram exatamente 15 gols em 11 partidas, enquanto Jemmes e Freytes cederam apenas 11 gols ao longo de 15 confrontos.

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Essa atual linha de zaga titular só não ocupa a lanterna absoluta do levantamento porque supera o retrospecto de Ignácio e Jemmes. Essa última parceria amarga uma média expressiva de 1,5 gol sofrido por partida, embora também tenha atuado em apenas dois compromissos na temporada.

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