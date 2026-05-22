São Paulo mantém confiança em renovação de Calleri apesar de conversas paradas

São Paulo e Calleri ainda não avançaram nas tratativas para renovação de contrato do atacante, que tem vínculo válido até dezembro. Apesar da paralisação nas conversas, o clima no clube é de tranquilidade, sem preocupação imediata sobre uma possível saída do camisa 9.

As negociações, iniciadas em março, perderam ritmo nas últimas semanas em razão das mudanças internas vividas pelo Tricolor, especialmente as trocas no comando técnico, que alteraram prioridades dentro do departamento de futebol.

A partir de julho, Calleri estará legalmente liberado para assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e deixar o São Paulo sem custos no início de 2027. Ainda assim, esse cenário não preocupa a diretoria.

Internamente, o entendimento é de que o argentino não tem perfil para conduzir uma negociação paralela neste momento, principalmente pela forte identificação construída com o clube e pela liderança exercida no elenco. Além disso, o São Paulo não vê risco de perder o atacante para outro rival brasileiro.

São Paulo prepara projeto convincente para Calleri

A primeira sinalização de Calleri, ainda no início das conversas, foi de que preferia aguardar uma estabilização do clube fora de campo antes de discutir o futuro.

Por isso, o Tricolor sabe que precisará apresentar mais do que uma proposta financeira competitiva para convencer o atacante a permanecer. Pessoas envolvidas na negociação afirmam que dinheiro não será o fator determinante para a decisão.

O que Calleri busca entender é o projeto esportivo do São Paulo para os próximos anos. Capitão e uma das principais referências do elenco, o argentino quer garantias de que seguirá em um ambiente competitivo.

Aos 32 anos, o centroavante vive sua sexta temporada nesta segunda passagem pelo clube. Ao todo, soma 243 partidas, 88 gols e 27 assistências com a camisa tricolor. Entre os jogadores do elenco atual, apenas Arboleda e Luciano atuaram mais vezes pelo São Paulo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.