México x Gana, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h

O clima de Copa já começa a ferver e o duelo entre México e Gana, no Cuauhtémoc, nesta sexta-feira (22). As seleções entram em campo às 16h (de Brasília) em mais um importante amistoso preparatório pensando na caminhada rumo ao Mundial. De um lado, os mexicanos tentam mostrar força diante da sua torcida, enquanto os africanos chegam com aquele futebol intenso, veloz e físico, tentando surpreender mais uma vez.

E a Voz do Esporte inicia o pré-jogo a partir das 15h, num choque intercontinental eletrizante e repleto de dinâmica. Ricardo Froede comanda as informações e também dita o ritmo da transmissão com sua narração enérgica.