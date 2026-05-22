Artilheiro do Flamengo, Pedro pode se tornar o principal carrasco do Palmeiras; entenda

O atacante Pedro deixou de lado a frustração pela ausência na convocação para a Copa do Mundo e confirmou seu protagonismo ao decidir a vitória sobre o Estudiantes na última quarta-feira, em partida válida pela Libertadores. Diante disso, o atual artilheiro do Flamengo na temporada ganha agora a oportunidade de transformar o Palmeiras em sua maior vítima com a camisa rubro-negra. O duelo será neste sábado (23), às 21h (de Brasília), no Maracanã

Desde 2020, o centroavante enfrentou a equipe paulista em 15 ocasiões, iniciando dez desses confrontos como titular, e balançou as redes exatamente oito vezes. Por conta desse retrospecto, o time alviverde ocupa atualmente o posto de segundo clube que mais sofreu gols do camisa 9 flamenguista.

Em termos estatísticos, o Fluminense lidera essa lista de vítimas com nove gols sofridos, seguido de perto por Athletico-PR e pelo próprio Palmeiras, ambos com oito gols na conta. Além de Madureira, Juventude, Corinthians e Vasco, que sofreram seis gols cada. Caso o atacante marque pelo menos um gol, o rival paulista alcançará o topo dessa lista indigesta.

Além de buscar essa marca pessoal, Pedro encontra o cenário ideal para prolongar sua excelente fase contra um dos principais adversários do Flamengo na temporada. Vale lembrar que, no ano passado, o clube carioca conquistou duas taças em cima do Palmeiras. No ano passado, venceu o rival na final da Libertadores e também assegurou o troféu do Brasileirão. Atualmente, os dois times reeditam essa rivalidade direta e disputam acirradamente a parte de cima da tabela do campeonato nacional.

Flamengo no Brasileirão

A tabela de classificação reflete bem a importância desse confronto, visto que o Palmeiras lidera a competição com 35 pontos, quatro a mais do que o Flamengo, que ainda possui um jogo a menos. Justamente por isso, uma vitória rubro-negra no sábado representa a chance de encostar de vez na liderança, logo às vésperas da pausa programada para a Copa do Mundo.

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Esse excelente momento do centroavante consolida uma grande virada em relação ao ano passado. Em 2025, o jogador marcou 15 gols e distribuiu sete assistências em 39 jogos. Ele terminou o ano como vice-artilheiro do elenco mesmo após enfrentar problemas com lesões. Em contrapartida, a história deste ano corre de forma bem diferente, pois o atleta já soma 18 gols e quatro assistências em apenas 30 partidas. Com esses números expressivos, o camisa 9 recuperou a titularidade absoluta no ataque e segue fazendo jus ao seu prestígio com a torcida.

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