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STJD nega pedido do Santos para anular jogo contra Coritiba

STJD nega pedido do Santos para anular jogo contra Coritiba
STJD nega pedido do Santos para anular jogo contra Coritiba -

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva rejeitou, nesta sexta-feira (22/5), o recurso do Santos que pedia a anulação da partida contra o Coritiba, válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube alegava erro de arbitragem após a substituição equivocada de Neymar no segundo tempo da derrota.

O lance aconteceu aos 19 minutos da etapa final. Enquanto Neymar recebia atendimento fora de campo, o quarto árbitro levantou a placa indicando sua saída para a entrada de Robinho Jr.. Segundo o Santos, a troca correta seria a saída de Escobar. Revoltado, o camisa 10 tentou retornar ao gramado, recebeu cartão amarelo e mostrou à arbitragem a papeleta com a substituição que, segundo o clube, comprovava o equívoco.

Relator do caso, o auditor Marcelo Augusto Bellizze explicou que, para anular uma partida, seria necessário comprovar simultaneamente um erro de direito e impacto direto no resultado.

“A súmula possui presunção de veracidade e precisa de provas contrárias para que a presunção seja relativizada. Entendo que não é o caso em questão. Mesmo que confrontássemos a versão da súmula com a do Santos, não é possível concluir que a arbitragem decidiu pela substituição de Neymar. Mas, sim, que acreditou que o clube pediu a substituição ou foi induzida ao erro, intencionalmente ou não”, afirmou.

Bellizze classificou o episódio como um “erro de fato”, não passível de anulação do confronto. O auditor ainda citou manifestação da CBF, que destacou que a cédula de substituição não tem valor regulamentar, funcionando apenas como instrumento auxiliar de comunicação.

Outro ponto considerado foi o contexto da partida. Afinal, no momento do incidente, o Coritiba já vencia por 3 a 0, com 65 minutos disputados, o que, segundo o tribunal, reduz a relevância do erro para o resultado final.

A polêmica em Santos e Coritiba

O fato ocorreu aos 19 minutos do segundo tempo. Na ocasião, Neymar recebia atendimento por dores na panturrilha, quando o quarto árbitro levantou a placa para a substituição. Nela, ele informava que o atacante teria que deixar o campo para a entrada de Robinho Jr.

No entanto, o Santos alega que a saída deveria ser de Escobar. Revoltado com o ocorrido, o camisa 10 tentou retornar ao gramado e recebeu cartão amarelo. Em seguida, mostrou o papel entregue ao quarto árbitro com a informação que indicava a saída do argentino.

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