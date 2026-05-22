Palmeiras anuncia a contratação do zagueiro Barboza

O Palmeiras oficializou nesta sexta-feira (22/5) a contratação do zagueiro Alexander Barboza como novo reforço para a sequência da temporada. Um dos pilares do Botafogo nas conquistas da Coa Libertadores e do Brasileiro de 2024, o defensor argentino assinou vínculo com o Verdão até dezembro de 2028, com possibilidade de renovação por mais uma temporada. Ele estará apto para atuar a partir da abertura da próxima janela de transferências, em 20 de julho.

A chegada de Barboza amplia as opções de Abel Ferreira para o sistema defensivo em um momento de pressão sobre a equipe. Canhoto, o defensor disputará posição com Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs e Benedetti.

Revelado nas categorias de base do River Plate, Barboza construiu carreira na América do Sul antes de ganhar destaque no Brasil. Ele soma passagens por Atlético de Rafaela, Defensa y Justicia, Independiente e Libertad. Contudo, foi no Botafogo que viveu seu melhor momento, tornando-se peça importante da equipe campeã em 2024.

“Estou muito feliz por essa nova experiência no futebol brasileiro. Tenho certeza de que vai dar certo, vou trabalhar para isso e estou com muita vontade de começar”, disse o defensor.

Além disso, Barboza reforçou o compromisso com a torcida palmeirense e prometeu entrega máxima em campo.

“O torcedor pode ter certeza de que terá dentro de campo um cara que vai representar vocês em cada jogada, em cada bola, porque vivo o futebol dessa maneira. Como falei, estou muito feliz e espero dar alegrias a vocês quando começar a jogar”, completou.

Barboza vai reencontrar velho conhecido no Palmeiras

Contudo, antes de assinar com o Verdão, Barboza buscou referências com antigos companheiros. Entre eles, Marlon Freitas e o argentino Agustín Giay, que elogiaram a estrutura do clube e ajudaram na decisão.

“Falei com o Marlon Freitas e com o (argentino) Giay, que me falaram muito da estrutura do clube, do dia a dia, que é muito bom. Eles me deixaram com ainda mais vontade de chegar e ajudar o time. O CT é muito bom, o estádio já conheço, o gramado novo ficou muito bom. Agora é comigo, hora de fazer minha história aqui”, finalizou.

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