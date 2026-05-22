Hull City x Middlesbrough: onde assistir, escalações e arbitragem

A final dos playoffs da Championship acontece neste sábado (23), às 11h30 (de Brasília), em Wembley, e vale uma vaga na Premier League 2026/27. Hull City e Middlesbrough chegam à decisão depois de uma semana movimentada nos bastidores do futebol inglês.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

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Como chega o Hull City

O Hull City chega embalado pela classificação à final dos playoffs após vencer o Millwall por 2 a 0 na semifinal. A equipe terminou a temporada regular da Championship na 6ª colocação e segue sonhando com o retorno à Premier League depois de quase dez anos. Apesar da campanha consistente, o momento recente do time é irregular. Isto porque o Hull venceu apenas seis das últimas 17 partidas disputadas na competição.

Para a decisão, o técnico deve manter a base da equipe que eliminou o Millwall. O Hull, porém, terá dois desfalques confirmados: o volante Eliot Matazo, lesionado no joelho, e o lateral Cody Drameh, que segue fora por problema muscular.

Como chega o Middlesbrough

Por outro lado, o Middlesbrough chega à final depois de uma semana completamente atípica. Eliminado em campo pelo Southampton na semifinal, o clube foi recolocado nos playoffs após a expulsão do rival por espionagem. Na temporada regular, o time terminou sete pontos à frente do Hull e chegou a disputar posições de acesso direto até fevereiro, mas caiu de rendimento na reta final, vencendo apenas quatro dos últimos 17 jogos da Championship.

Mesmo com a turbulência fora de campo, o Middlesbrough chega para a decisão sem problemas no elenco. O técnico terá todos os jogadores disponíveis e conta com força máxima para a partida em Wembley.

HULL CITY X MIDDLESBROUGH

Final da Championship 2025/26

Data e horário: sábado, 23/05/2026, às 11h30 (de Brasília).

Local: Wembley, em Londres.

HULL CITY: Ivor Pandur; Semi Ajayi, John Egan, Charlie Hughes; Lewie Coyle, Regan Slater, Matt Crooks, Ryan Giles; Mohamed Bachir Belloumi, Liam Millar; Oliver McBurnie. Técnico: Sergej Jakirović.

MIDDLESBROUGH: Sol Brynn, Luke Ayling, Dael Fry, Adilson Malanda, Callum Brittain, Aidan Morris, Riley McGree, Matt Targett, Morgan Whittaker, Dávid Strelec, Tommy Conway. Técnico: Kim Hellberg.

Árbitro: Jarred Gillett.

VAR: Stuart Attwell.

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