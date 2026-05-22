Depay recorre a fisioterapeuta particular para reavaliar quadro no Corinthians

Memphis Depay vive dias decisivos no Corinthians. Em reta final de contrato, o atacante divide atenções entre a recuperação física e a necessidade de voltar a atuar para seguir no radar da Holanda para a Copa do Mundo.

Desconfiado do diagnóstico do departamento médico corintiano sobre as dores na panturrilha, Memphis decidiu buscar uma segunda avaliação. O holandês chamou ao Brasil seu fisioterapeuta de confiança, Fermin Valera, que esteve no CT Joaquim Grava nos últimos dias para examiná-lo, repetindo procedimento já realizado em abril.

Recuperado de uma lesão muscular na coxa direita, o atacante voltou a sentir desconforto após longo período sem atuar. Internamente, o clube entende que as dores fazem parte do processo de retorno. Memphis não entra em campo desde 22 de março, quando deixou lesionado a partida contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro.

Aliás, após receber a confirmação de que não sofreu nova lesão, Memphis ganhou confiança e chegou a pedir para viajar com a delegação para Montevidéu. O Corinthians enfrentou o Peñarol na última quinta-feira (21/5). pela Libertadores. Ainda assim, o clube preferiu preservá-lo para evitar riscos.

Contudo, a pressa do atacante tem explicação. Afinal, o técnico Ronald Koeman já cobrou publicamente que Memphis volte a jogar para ganhar ritmo antes da convocação final da Holanda para a Copa. Até lá, ele terá duas oportunidades para mostrar que está pronto. O Timão encara o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro e o Platense, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, ambos na Neo Química Arena.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.