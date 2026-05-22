Polícia identifica suspeitos de agressão contra torcedor do Fluminense no Rio

Um estudante de Direito precisou passar por cirurgia plástica após ser agredido por integrantes de uma torcida organizada do Fluminense. Segundo relato, o caso aconteceu na noite de terça-feira (19), na Praça Varnhagen, na Tijuca, Zona Norte do Rio, após a vitória no Maracanã por 2 a 1 sobre o Bolívar, pela Libertadores.

Guilherme Mayr Brust, que também torce para o Fluminense, sofreu um corte profundo na boca e hematomas no olho. Encaminhado ao Hospital Copa Star após o ocorrido, o estudante precisou passar por procedimento para suturar os ferimentos.

A vítima relatou à Polícia que aguardava um carro por aplicativo ao lado dos primos, nas proximidades do estádio, quando cerca de dez integrantes de uma organizada chegaram ao local.

“Uma covardia. A gente estava se deslocando para a (Praça) Vanhargem, eu e meus primos, e eles pararam o carro. Aí começaram a xingar a gente e ameaçar. Bateram muito, tive que operar a boca e o olho está muito inchado”, afirmou Guilherme.

Torcedores do Fluminense identificados

Segundo a ocorrência, registrada na 19ª Delegacia de Polícia Civil, na Tijuca, entre seis e dez pessoas participaram das agressões. As investigações já identificaram dois suspeitos, e de acordo com os agentes, ambos possuem antecedentes criminais por tráfico de drogas e roubo.

Em nota, a Polícia Militar informou, por meio do comando do 6º BPM, que a unidade não recebeu chamado para a ocorrência. A investigação indica que os envolvidos deverão responder por lesão corporal.

Jogo no Maracanã

O caso ocorreu após o triunfo que manteve o Tricolor vivo na Libertadores, embora em condições ainda complexas. A equipe venceu o Bolívar por 2 a 1, a primeira nesta edição da Libertadores, e agora precisa superar o La Guaira na última rodada para ter chances de ir às oitavas de final.

Além de vencer o La Guaira, o Tricolor precisa torcer um tropeço do Bolívar contra o Independiente Rivadavia, líder do grupo com 13 pontos. Os cariocas somam a mesma pontuação dos bolivianos — ambos com cinco —, mas ficam na terceira colocação pelo critério de desempate.

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