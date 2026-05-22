Barcelona x Lyon pela Champions Feminina: onde assistir, escalações e arbitragem

A Champions Feminina vai conhecer o campeão da temporada 2025/26. Neste sábado (23), Barcelona e Lyon se enfrentam às 13h (de Brasília), em Oslo. Os clubes são os maiores expoentes do futebol feminino no cenário europeu e prometem uma decisão muito equilibrada na Noruega.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

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Como chega o Barcelona

O Barcelona chega à decisão vivendo mais uma temporada dominante no futebol europeu. As espanholas alcançaram a sexta final consecutiva da competição, de forma invicta, e tentam recuperar o título perdido na última edição. Liderada por Aitana Bonmatí, atual melhor jogadora do mundo, a equipe catalã mantém a base da seleção da Espanha e aposta no forte poder ofensivo para voltar ao topo da Europa.

Como chega o Lyon

Por outro lado, o Lyon tenta reafirmar sua tradição na principal competição feminina do continente. Maior campeão da história da Champions, com oito títulos, o clube francês retorna à final após cair nas semifinais na temporada passada. Mesmo sem apresentar a mesma regularidade de outros anos, as francesas chegam embaladas após eliminarem o Arsenal, atual campeão do torneio, na semifinal.

BARCELONA X LYON

Final da Champions Feminina 2025/26

Data e horário: sábado, 23/05/2026, às 13h (de Brasília).

Local: Ullevaal Stadion, Oslo, na Noruega.

BARCELONA: Coll; Batlles, Paredes, Leon e Brugts; Bonmatí (Serrajordi), Guijarro e Putellas; Graham, Paralluelo e Pajor. Técnico: Pere Romeu.

LYON: Endler; Lawrence, Renard, Engen e Bacha; Dumornay, Heaps e Yohannes; Diani, Brand e Hegerberg. Técnico: Jonatan Giráldez.

Árbitra: Tess Olofsson (Suécia).

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