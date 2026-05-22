Náutico x Cuiabá, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

O clima promete ferver nos Aflitos nesta sexta-feira, às 19h. Embalado por duas goleadas consecutivas, o Náutico recebe o Cuiabá em duelo importante pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Timbu vive grande momento, sonha com a liderança momentânea da competição e aposta no apoio da torcida para manter a sequência positiva. O Dourado, por sua vez, luta contra o Z4.

Diante disso, a Voz do Esporte abre os trabalhos a partir das 17h30, antecipando uma batalha acirrada onde errar não é uma opção. A narração será da voz marcante de Fellipo Sousa, que projeta a intensidade do confronto e o equilíbrio de forças em um jogo que vale posições estratégicas na tabela.