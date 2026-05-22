Real Madrid anuncia saída de Alaba após cinco temporadas no clube

O Real Madrid anunciou, nesta sexta-feira (22), que David Alaba deixará o clube ao fim da atual temporada, encerrando uma passagem de cinco anos pelo Santiago Bernabéu. A saída aconteceu em comum acordo entre o defensor austríaco e a diretoria merengue.

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Em comunicado oficial, o Real Madrid agradeceu ao jogador pela trajetória construída no clube e destacou sua participação em um dos períodos mais vitoriosos da história recente da equipe. Desde que chegou ao futebol espanhol, Alaba disputou 131 partidas e conquistou 11 títulos.

Entre as principais conquistas do zagueiro estão duas Champions, dois Mundiais de Clubes, duas Supercopas da Uefa, dois Campeonatos Espanhóis, uma Copa do Rei e duas Supercopas da Espanha.

O presidente Florentino Pérez também homenageou o jogador e afirmou que Alaba deixa o clube com o carinho da torcida madridista. O dirigente relembrou especialmente a imagem marcante do austríaco durante a campanha do 14º título europeu do Real Madrid. Na ocasião, ele apareceu celebrando com uma cadeira após uma virada histórica na Champions.

Nos últimos anos, Alaba sofreu com uma sequência de lesões que limitaram sua participação na equipe. Mesmo assim, o clube prepara uma homenagem especial para o defensor neste sábado (23), na última partida do Real Madrid em LaLiga. Os merengues recebem o Athletic Bilbao, às 16h (de Brasília), no Bernabéu.

Por fim, agora livre no mercado, o austríaco poderá definir o destino da carreira sem custos de transferência e deve despertar interesse de diversos clubes.

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