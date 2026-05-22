Talisca aparece com jatinho e carro de R$ 2,1 milhões após temporada no Fenerbahçe

Anderson Talisca, do Fenerbahçe, viralizou nas redes sociais ao aparecer ao lado de um jatinho personalizado durante o ‘play’ nas férias após o fim da temporada turca. No vídeo, o atacante deixa um carro de luxo avaliado em cerca de R$ 2,1 milhões antes de embarcar na aeronave acompanhado da esposa, Carolaine Freitas.

Nota-se através do vídeo que a aeronave particular exibe, na lateral, um desenho com as iniciais do jogador. De férias, Talisca encerrou sua segunda temporada pelo Fenerbahçe como artilheiro da equipe, com 27 gols em 45 partidas.

O baiano aproveitará o período longe do futebol para ampliar a atuação na música, visto que ainda se trata de uma carreira recente. Com nome artístico Spark, o jogador revelado pelo Bahia tem um EP lançado e disponibilizado em plataformas.

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Talisca na música

No mês passado, Spark lançou o EP “Ciclos” que retrata, em seis faixas, diferentes momentos de um relacionamento — da dúvida à saudade. O material está disponível nas principais plataformas musicais.

O atleta tem se dedicado firmemente à carreira musical e mantém uma rotina constante de gravações em sua residência. Produzido por TX, colaborador frequente do artista, Spark desenvolve um repertório ligado ao R&B contemporâneo.

Segundo a divulgação do projeto, o ambiente mais intimista em sua residência contribuiu para um processo mais pessoal e reflexivo durante a criação das músicas.

Veja o EP Ciclos