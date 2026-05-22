Bologna x Inter de Milão: onde assistir, escalações e arbitragem

O Campeonato Italiano está chegando ao fim! E, neste sábado (23/5), Bologna e a campeã antecipada Inter de Milão entram em campo às 13h (de Brasília) para dar sequência à 38ª e última rodada do Calcio. Os times duelam no estádio Renato Dall’Ara, em Bolonha, para cumprir tabela, visto que o time da casa já sabe que terminará na oitava posição. O mesmo vale para a Inter, que não pode ser alcançada e conquistou, assim, seu 21ª troféu de Serie A.

LEIA MAIS: Real Madrid anuncia saída de Alaba após cinco temporadas no clube

Como chega o Bologna

Tropeçando demais em casa na temporada, o Bologna viu sua chance de seguir em competições europeias ir embora ao vencer a Atalanta “apenas” por 1 a 0 , pela 37ª rodada. Isso porque o time de Emília-Romanha ficou na oitava posição com 55 pontos e só pode chegar aos mesmos 58 da própria Atalanta. No entanto, como o time de Bérgamo venceu no primeiro turno por 2 a 0, supera o rival no confronto direto. Dessa forma, não pode perder a sétima colocação, última que dá vaga a copas europeias.

Para se despedir da temporada 2025/26, o técnico Vincenzo Italiano tem possíveis desfalques, como Cambiaghi, Casale e Vitik, todos lesionados. Os três, porém, surgem como dúvida de acordo com a imprensa europeia, podendo pintar ao menos entre os relacionados para a despedida diante de seu torcedor.

Como chega a Inter de Milão

A Inter de Milão, por sua vez, vai a campo já como campeã antecipada. Além disso, venceu também a Copa da Itália, reduzindo o prejuízo após cair precocemente na Liga dos Campeões para o Bodo/Glimt (NOR). A equipe de Cristian Chivu (eleito técnico da temporada italiana), aliás, chega com 86 pontos, sendo 13 de distância para o vice-líder Napoli, demonstrando que o título foi, de fato, merecido.

Para sua última partida, no entanto, Chivu terá ausências. Akanji, Dumfries e Thuram sequer viajaram e ficam fora de ação após uma desgastante temporada. Já o craque Hakan Çalhanoglu se ausenta por não estar bem fisicamente. Será, assim, o sexto jogo seguido sem o camisa 20.

BOLOGNA x INTER DE MILÃO

Campeonato Italiano 2025/26 – 38ª rodada

Data-Hora: 23/5/2026, sábado, 13h (de Brasília)

Local: Estádio Renato Dall’Ara, em Bolonha (ITA)

BOLOGNA: Skorupski; João Mário, Fauske, Lucumí e Miranda; Freuler, Pobega e Ferguson; Orsolini, Rowe e Castro. Técnico: Vincenzo Italiano

INTER DE MILÃO: Sommer; Bisseck, de Vrij e Acerbi; Luís Henrique, Barella, Zielinski, Sucic e Dimarco; Bonny e Lautaro Martínez. Técnico: Cristian Chivu

Árbitro: Ermano Feliciani (ITA)

Assistentes: Gilberto Laghezza (ITA) e Andrea Zezza (ITA)

VAR: Ivano Pezzuto (ITA)

Onde assistir: Disney+

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.