Virginia Fonseca confirma que será repórter da Globo durante a Copa do Mundo

Virginia Fonseca confirmou nesta quinta-feira (21) que participará da cobertura da Copa do Mundo como repórter especial do Domingão com Huck, da TV Globo. A influenciadora anunciou a novidade por meio das redes sociais e celebrou o novo projeto ao compartilhar uma publicação sobre sua participação no programa.

“Toda honra e glória a Deus! 2026 é nosso e o hexa vem [risos]”, escreveu.

Segundo informações divulgadas pelo colunista Flávio Ricco, Virginia ficará responsável por mostrar os bastidores mais leves do Mundial. Além disso, ela acompanhará jogos da Seleção Brasileira e exibirá momentos descontraídos da rotina durante a competição.

Dessa forma, a proposta da emissora é utilizar a forte conexão digital de Virginia para aproximar o Mundial de um público interessado não apenas nos jogos, mas também nos aspectos culturais, turísticos e comportamentais da competição

A influenciadora também deverá passar por cidades como Nova York, New Jersey e Miami. Durante a cobertura, Virginia mostrará compras, restaurantes, viagens, bastidores e até perrengues vividos ao longo da Copa do Mundo.

A chegada de Virginia ao projeto acontece após sua saída do SBT, onde apresentou o programa “Sabadou com Virginia”.

Confirmação do novo trabalho de Virginia acontece após polêmica envolvendo Vini Jr

Virginia Fonseca voltou ao centro das discussões depois de publicar um vídeo beijando um macaco durante uma viagem em Dubai. Pouco depois, internautas passaram a direcionar comentários racistas contra Vini Jr, ex-namorado da influenciadora.

Além disso, a repercussão ganhou ainda mais força nas páginas de fofoca e redes sociais. Diante da situação, Virginia decidiu se pronunciar publicamente e repudiou as associações feitas pelos usuários.

A influenciadora afirmou que jamais teve a intenção de incentivar comentários preconceituosos. Ao mesmo tempo, destacou que sempre esteve ao lado de Vini Jr na luta contra o racismo.

Apesar da repercussão recente, Virginia segue focada nos novos projetos profissionais e já comemora a oportunidade de integrar a cobertura da Copa do Mundo na Globo.