Botafogo apresenta nova coleção de uniformes para a temporada 2026/27

O Botafogo anunciou, nesta sexta-feira (22), o lançamento dos primeiros modelos oficiais dos uniformes 2026/27, em parceria com a Mizuno. Assim, o acordo com a marca japonesa terá a duração de três anos e meio e validade até o fim de 2029.

Dessa forma, o Alvinegro fará a estreia de uma dessas indumentárias já no próximo sábado (23), às 17h (de Brasília), Morumbis, contra o São Paulo, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na campanha, o clube também lançou a camisa branca, que será utilizada como terceiro uniforme.

Intitulada “Eu Sou do Preto e Branco”, a coleção celebra a identidade alvinegra e o encontro entre duas identidades marcadas pela mesma reverência ao legado. Nesse sentido, continua com o controle criativo, com a responsabilidade sobre o design das peças alvinegras, assim como ocorria com a Reebok.

Estrelada por Paulo Cézar Lima Caju, ídolo do Botafogo, pelos jogadores das equipes masculina e feminina, e por torcedores, a campanha combina uma estética cinematográfica para traduzir o sentimento de pertencimento à camisa alvinegra, em um movimento que reflete a aproximação crescente entre futebol, moda e expressão cultural.

Por fim, as primeiras peças da parceria inédita com a Mizuno estarão disponíveis às 12h desta sexta-feira para o torcedor nas lojas físicas da Botafogo Store ou através do link store.botafogo.com.br/. Além do Botafogo, a marca japonesa patrocina outras equipes, como a Lazio, da Itália, e o Monaco, da França.

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