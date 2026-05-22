Eduardo Domínguez explica ausência de Ivan Román no Atlético

O zagueiro Ivan Román voltou a ficar fora de uma partida do Atlético e aumentou os questionamentos sobre sua situação no elenco alvinegro. Na vitória por 2 a 0 sobre o Cienciano, pela Copa Sul-Americana, o defensor chileno nem sequer apareceu no banco de reservas pela segunda vez consecutiva. Após o confronto na Arena MRV, o técnico Eduardo Domínguez explicou a decisão e reforçou a forte concorrência existente no setor defensivo.

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Segundo o treinador argentino, o jovem ainda disputa espaço com jogadores mais experientes e consolidados dentro do grupo. Além disso, Domínguez deixou claro que considera a meritocracia fundamental no processo de escolha da equipe titular. Enquanto isso, o Atlético segue vivo na Sul-Americana e tenta encontrar maior estabilidade defensiva para a sequência da temporada.

Treinador destaca liderança de Lyanco

Durante a entrevista coletiva, Domínguez afirmou que Ivan Román vem trabalhando bem, mas ressaltou que outros atletas vivem momento superior no elenco atleticano. O comandante destacou principalmente a liderança exercida por Lyanco dentro do grupo.

“Hoje entrou o Lyanco, que me parece um grande jogador. Para você manter as oportunidades, você precisa aproveitá-las. Precisa aproveitar os minutos nos treinamentos e nos minutos que participa em campo. E a liderança que o Lyanco tem o Ivan ainda não tem. Às vezes, eu preciso decidir. Todos os jogadores têm que seguir trabalhando para o próximo jogo”, completou Domínguez.

A última atuação de Ivan Román aconteceu no jogo contra o Ceará, pela Copa do Brasil, no dia 13 de maio. Na ocasião, o chileno começou como titular, mas foi para o banco após a expulsão do volante Mamady Cissé ainda no primeiro tempo. O defensor soma nove partidas na temporada. Apesar do pouco espaço, chegou a marcar seu primeiro gol pelo clube na vitória sobre o São Paulo, pelo Brasileirão. Mesmo assim, perdeu espaço para Lyanco e Alonso no setor.

Nos bastidores, a situação já começa a causar desconforto entre pessoas próximas ao jogador. A possibilidade de uma negociação na próxima janela de transferências não está descartada caso o cenário permaneça inalterado. Enquanto isso, o Atlético volta as atenções para o duelo diante do Corinthians, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro.