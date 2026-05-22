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Vini Jr curte noite com mulheres após término com Virginia

Vini Jr curte noite com mulheres após término com Virginia
Vini Jr curte noite com mulheres após término com Virginia -

Solteiro há uma semana, Vini Jr resolveu viver novos ares e se encontrou com algumas mulheres durante uma viagem a Porto Rico, na noite desta quinta-feira (21). O atacante pediu ao Real Madrid alguns dias de descanso antes da Copa do Mundo, que começa no próximo dia 11 de junho.

Dessa forma, o jogador convocado para a Copa do Mundo de 2026 contou com a companhia de amigos próximos em um local mais reservado de uma cidade porto-riquenha.

De acordo com a página “Daily do Garotinho”, Vini aproveitou a noite de forma discreta e longe dos holofotes.

O encontro aconteceu poucos dias após Virginia Fonseca anunciar o fim do namoro com o atacante, em meio a rumores de traição envolvendo o jogador.

Vini Jr e Virginia viveram um relacionamento de quase sete meses. No entanto, antes de oficializarem o namoro, em 28 de outubro de 2025, o casal chegou a passar um período separado após a divulgação de supostas mensagens íntimas trocadas entre o jogador e outra mulher.

Vini Jr curte foto de Virginia e gera rumores 

Na tarde de quarta-feira (20), Virginia compartilhou novas fotos enquanto renovava o bronze durante sua viagem a Dubai, nos Emirados Árabes. Poucos minutos depois da publicação, Vini Jr apareceu entre as curtidas da postagem, movimentando rapidamente os comentários dos seguidores.

A interação bastou para que fãs começassem a especular um possível “remember” entre os dois. Entretanto, até o momento, nem Virginia nem o jogador comentaram publicamente sobre os rumores envolvendo uma possível volta do relacionamento.

Além disso, na tarde desta quarta-feira (20), Vini Jr foi flagrado assistindo a uma live realizada por Virginia no Instagram. Pouco depois, prints que circularam nas redes sociais mostraram a breve presença do perfil do jogador da Seleção Brasileira entre as contas que acompanhavam a transmissão ao vivo.

O casal anunciou o término na última sexta-feira (15), após seis meses juntos. Desde então, o fim da relação passou a repercutir intensamente nas redes sociais, principalmente por conta das polêmicas envolvendo supostas traições. Apesar da repercussão, os dois preferiram não revelar oficialmente o motivo da separação.

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