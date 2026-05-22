Flamengo vive impasse por Ryan Roberto; entenda a situação

O Flamengo segue vivendo um impasse acerca do atacante Ryan Roberto, de 18 anos. O atacante, das principais joias da categoria de base do clube, tem contrato apenas até março de 2027, e o Fla, através do presidente Bap, se vê disposto a perder o jogador gratuitamente. Isso se dá por conta de problemas envolvendo empresários e pessoas ligadas ao promissor atleta.

De acordo com informações da “Espn” desta sexta-feira (22/5), Luiz Eduardo Baptista adotou uma postura rígida neste caso específico. Sua posição é como um recado a empresários, demonstrando que o departamento de futebol do Flamengo não pode ceder a pressão externa. Assim, a possível venda de Ryan Roberto ao futebol europeu está travada.

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Recentemente, o Shakhtar Donetsk (UCR) ofereceu uma proposta de 10 milhões de euros fixos (R$ 64 milhões), além de 2 milhões de euros em metas (R$ 12,8 milhões). O Lille (FRA), por sua vez, discutiu cifras próximas de 10 milhões de euros. O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, conduz as conversas em busca de uma solução menos radical.

A equipe francesa, porém, freou o interesse por conta da presença de diferentes empresários na condução da negociação. Para Boto, a proposta do Shakthar é aceitável. Já para Bap, que pretendia a renovação de Ryan Roberto, bate o pé para evitar a venda. Isso porque os empresários do jogador dificultam a possível renovação, pedindo valores acima do que o Rubro-Negro entende ser justo para um jogador de 18 anos.

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