Vitória x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Vitória e Internacional se enfrentam neste sábado (23), às 17h (de Brasília), no Barradão, pela 17ª rodada do Brasileirão. Enquanto o Colorado tenta aproveitar o embalo da última goleada para encostar no G4, o Rubro-Negro baiano entra pressionado após novo tropeço fora de casa.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere (pay-per-view).

Como vem o Vitória

Derrotado pelo Bragantino na rodada passada, o Vitória volta ao Barradão tentando recuperar terreno no Brasileirão. A equipe comandada por Jair Ventura ocupa atualmente a 14ª colocação, com 19 pontos, mas a distância para a zona de rebaixamento é mínima. Assim, um novo resultado negativo pode complicar ainda mais a situação do clube baiano na tabela.

O momento aumenta a pressão sobre o elenco rubro-negro, sobretudo porque os resultados recentes impediram uma sequência de crescimento na competição. Jair Ventura, além disso, segue convivendo com problemas importantes no departamento médico. Anderson Pato, Camutanga, Dudu, Edu, Mateus Silva e Rúben Ismael continuam fora por lesão, enquanto Zé Vitor cumpre suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo.

Mesmo diante das dificuldades, o Vitória aposta no fator casa para reencontrar o caminho das vitórias. O Barradão, aliás, segue sendo um dos principais trunfos da equipe na temporada, especialmente em partidas contra adversários diretos ou embalados na classificação.

Como vem o Internacional

Livre de competições continentais, o Internacional vive um dos momentos mais estáveis da temporada. A goleada sobre o Vasco na rodada passada aumentou a confiança do elenco de Paulo Pezzolano, que começa a enxergar a possibilidade de aproximação do G4 caso mantenha a sequência positiva no Brasileirão.

O Colorado aparece na 11ª posição, com 21 pontos, embora esteja muito próximo do bloco de cima da tabela. O bom momento recente passa também pela consistência defensiva e pela melhora ofensiva da equipe, que cresceu nas últimas rodadas mesmo alternando peças no setor de criação. Além disso, o elenco chega fisicamente mais descansado em comparação a vários concorrentes diretos da Série A.

Para o duelo em Salvador, porém, Pezzolano terá um desfalque importante. Johan Carbonero, destaque da vitória sobre o Vasco, recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Dessa maneira, Vitinho e Bruno Henrique surgem como principais alternativas para recompor o setor ofensivo colorado.

VITÓRIA x INTERNACIONAL

17ª Rodada – Brasileirão 2026

Data e horário: 23/05/2026 (sábado), ás 17h (de Brasília)

Local: Estádio Barradão, Salvador (BA)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque Gonçalves, Gabriel Baralhas e Emmanuel Martínez; Matheuzinho, Renê e Erick. Técnico: Jair Ventura.

INTERNACIONAL: Anthoni (Rochet); Victor Gabriel, Gabriel Mercado e Matheus Bahia; Bruno Gomes, Rodrigo Villagra, Bruno Henrique (Vitinho), Allex e Alexandro Bernabei; Alerrandro e Rafael Borré. Técnico: Paulo Pezzolano.

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)