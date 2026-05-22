Anunciado no Palmeiras, Barboza se despede do Botafogo: “Garra e dedicação”

O defensor chegou ao clube carioca no início de 2024, após se destacar pelo Libertad (Paraguai). Dessa forma, ao longo de sua passagem, soma 124 partidas com a camisa alvinegra, com quatro gols marcados e dois títulos conquistados: o Brasileirão e a Libertadores de 2024.

Recentemente, o Palmeiras acertou a sua contratação por aproximadamente 4 milhões de dólares, ou cerca de R$ 20 milhões na cotação atual. Esses valores, portanto, serão parcelados na transação com o Glorioso. Nesse sentido, ele assinou com o Alviverde até dezembro de 2028, com possibilidade de renovação por mais uma temporada.

Confira a publicação de Barboza em sua rede social

“Cheguei ao clube em janeiro de 2024. Hoje, quase 2 anos e meio depois tenho que me despedir desta grande instituição. Cheguei como um estranho e aos poucos fui mostrando o que sou. Dei meu sangue com garra, luta, entrega, compromisso e dedicação.

Passei bons momentos e outros não tão bons, mas sempre olhando para a frente e trabalhando para que cada dia seja melhor que o anterior. Um post compartilhado por Alexander Barboza (@alex.barboz)