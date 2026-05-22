Anunciado no Palmeiras, Barboza se despede do Botafogo: “Garra e dedicação”

Anunciado no Palmeiras, o zagueiro Barboza se despediu do Botafogo nesta sexta-feira (22). Assim, o defensor, que fez seu último jogo na vitória por 3 a 0 sobre o Independiente Petrolero pela Sul-Americana, usou sua rede sociais para publicar vídeos de sua trajetória de dois anos e meio no clube carioca.
O defensor chegou ao clube carioca no início de 2024, após se destacar pelo Libertad (Paraguai). Dessa forma, ao longo de sua passagem, soma 124 partidas com a camisa alvinegra, com quatro gols marcados e dois títulos conquistados: o Brasileirão e a Libertadores de 2024.
Recentemente, o Palmeiras acertou a sua contratação por aproximadamente 4 milhões de dólares, ou cerca de R$ 20 milhões na cotação atual. Esses valores, portanto, serão parcelados na transação com o Glorioso. Nesse sentido, ele assinou com o Alviverde até dezembro de 2028, com possibilidade de renovação por mais uma temporada.
Confira a publicação de Barboza em sua rede social
“Cheguei ao clube em janeiro de 2024. Hoje, quase 2 anos e meio depois tenho que me despedir desta grande instituição. Cheguei como um estranho e aos poucos fui mostrando o que sou. Dei meu sangue com garra, luta, entrega, compromisso e dedicação.
Passei bons momentos e outros não tão bons, mas sempre olhando para a frente e trabalhando para que cada dia seja melhor que o anterior.
Muitos zombaram quando conseguimos a Taça Rio, e eu escrevi que era a primeira de muitas, sem saber que o mesmo ano se transformaria no ano mais vitorioso da história do clube, conseguindo nada mais, nada menos que um Brasileirão e a primeira Libertadores da história do clube”.
Juro que me entreguei ao máximo e se algum momento errei foi tentando acertar. Não duvide que vou sentir saudade de vocês. E uma boa maneira de me despedir é com um bom funk, aqueles que vocês gostam. Obrigado, Botafogo”.
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