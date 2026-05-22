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STJ define Tribunal Arbitral da FGV para julgar disputa na SAF Botafogo

STJ define Tribunal Arbitral da FGV para julgar disputa na SAF Botafogo
STJ define Tribunal Arbitral da FGV para julgar disputa na SAF Botafogo -

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu, na quinta-feira (21), o Tribunal Arbitral da Fundação Getúlio Vargas (FGV) para decidir as questões societárias da SAF Botafogo. Nesse sentido, a decisão aponta que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) extrapolou sua competência ao suspender os direitos de voto da Eagle Bidco. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, a definição foi do ministro Raul Araújo, do STJ. O magistrado, portanto, reconheceu conflito de competência entre as decisões proferidas pelo Tribunal Arbitral da FGV e pela 2ª Vara Empresarial do TJ-RJ. Quando este cenário ocorre, o STJ fica responsável por decidir quem ficará à frente do caso.

Diante disso, o STJ determinou que o Tribunal Arbitral é o fórum para decidir as questões que envolvem os sócios em litígio da SAF Botafogo. A decisão anterior do TJ-RJ tornou-se “insólita”, segundo o ministro Raul Araújo: “revela inequívoca extrapolação de competência”

“Permitir que o juízo estatal, ainda em fase pré-recuperacional, neutralize decisões arbitrais e assuma o amplo controle de matérias societárias equivale a esvaziar a eficácia da arbitragem, rompendo o equilíbrio estrutural dos sistemas e comprometendo a previsibilidade das relações empresariais”, diz trecho da decisão.

Por fim, a Eagle Bidco, que tem 90% das ações da SAF Botafogo, recupera seus direitos políticos e de voto. Agora, a empresa aguarda as decisões do Tribunal Arbitral. No dia 11 de maio, o Tribunal Arbitral da FGV devolveu os direitos de voto da Eagle Bidco e considerou a posse de Durcesio Mello na SAF como irregular. No dia seguinte, a Justiça do Rio agiu novamente para retirar os direitos da empresa.

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