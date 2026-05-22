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Everson fala em má vontade da Seleção com jogadores de Minas Gerais

Everson fala em má vontade da Seleção com jogadores de Minas Gerais
Everson fala em má vontade da Seleção com jogadores de Minas Gerais -

Everson deu uma declaração impactante ao indicar que há certa má vontade da Seleção Brasileira em convocar jogadores de Minas Gerais. Dessa maneira, o goleiro do Atlético ainda comparou com atletas que jogam no eixo Rio-São Paulo. Além disso, ele citou Fábio, atualmente no Fluminense, mas que fez história com a camisa do Cruzeiro.

Everson ainda citou que Fábio ganhou mais visibilidade e vem sendo mais falado depois que passou a jogar no Rio de Janeiro.

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“Infelizmente, tem um histórico. O histórico é concreto e real. O Fábio teve grandes temporadas com o nosso rival, o Cruzeiro, e foi preterido algumas vezes. Agora que está no Rio de Janeiro, começaram a citar muito mais o nome dele do que no alto desempenho que ele sempre teve aqui em Minas”, destacou o arqueiro, que prosseguiu:

“É continuar trabalhando, fazendo bons jogos, tendo bons números. Consequentemente, talvez lá na frente, a gente possa ser lembrado. Não vou me vitimizar, não. Estou feliz aqui no Galo. Se a gente é preterido às vezes, é porque também tem outros grandes goleiros na Seleção”.

Everson esteve no ciclo de Tite

Aliás, o goleiro não recebe oportunidade na Seleção desde 2022, quando participou do ciclo para a Copa do Mundo do Catar e esteve na pré-lista do técnico Tite. Assim, acabou fora do Mundial e não recebeu mais oportunidades na Amarelinha.

Dessa maneira, Everson não tinha mais expectativas de figurar na lista final de Carlo Ancelotti. Apesar de ter 35 anos, ele não descarta retornar à Seleção após a Copa do Mundo.

“De verdade, não tinha expectativa nenhuma. Fui convocado pela última vez em 2022, com o Tite. De 2023 para cá, trocamos três treinadores. Com eles, sempre fui preterido, não peguei nenhuma convocação. Seria esperança demais imaginar estar na última convocatória. Seleção a gente pensa lá na frente. Se eu continuar mantendo o alto nível aqui, quem sabe a gente possa ser lembrado mais vezes”.

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