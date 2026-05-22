Flamengo x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Ainda tem bola para rolar antes da paralisação do calendário para a disputa da Copa do Mundo. E, neste sábado (23/5), a programação envolve um dos jogos mais esperados de 2026. Afinal, Flamengo e Palmeiras – os dois primeiros colocados do Brasileirão – se enfrentam em jogo de tirar o fôlego, no Maracanã, pela 17ª rodada. Vejamos, então, as informações para esta partida, marcada para as 21h (de Brasília) no Maior do Mundo.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do SporTV pela TV fechada e do Premiere no sistema de Pay-per-view.

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Como chega o Flamengo

Após quatro jogos longe de casa, o Flamengo voltou para o Maracanã no meio de semana, quando bateu o Estudiantes (ARG) por 1 a 0, garantindo a primeira colocação do Grupo A da Libertadores. Assim, vem com moral para a primeira das “finais antecipadas” contra o rival Palmeiras. Em segundo lugar no Brasileirão, com 31 pontos, o Rubro-Negro ainda não consegue ultrapassar o Verdão (35) na tabela. No entanto, o atual campeão brasileiro possui um jogo a menos, o que significa que superaria o Palmeiras em aproveitamento em caso de vitória no Maraca.

Para este jogo, Leonardo Jardim não poderá contar com Danilo, expulso no empate por 1 a 1 com o Athletico, no Sul, pela 16ª rodada. Por outro lado, Jorginho e Evertton Araújo, ausentes contra o Furacão por suspensão, retornam ao time. Dessa forma, Léo Ortiz, que atuou como volante na Arena da Baixada, volta a formar dupla com Léo Pereira. Pulgar, ausente há mais de um mês, pode ser a novidade entre os relacionados. Por fim, Plata deve voltar à lista após três jogos fora.

Como chega o Palmeiras

O Palmeiras chega ao Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo defendendo a liderança do Campeonato Brasileiro, com 35 pontos, mas em meio a um momento de pressão. Afinal, o Verdão acumula três empates seguidos no Brasileirão, viu a vantagem sobre o rival diminuir e ainda perdeu para o Cerro Porteño (PAR) na Libertadores, resultado que custou a liderança do Grupo F e aumentou a cobrança sobre Abel Ferreira, alvo de críticas da torcida e da principal organizada do clube.

Para tentar virar a chave justamente diante do principal concorrente ao título, Abel terá problemas para montar a equipe. O treinador não contará com seis jogadores entregues ao departamento médico: Felipe Anderson, Ramón Sosa, Joaquín Piquerez, Vitor Roque, Bruno Fuchs e Benedetti. Por outro lado, o meia Allan retorna após cumprir suspensão e deve reassumir a vaga entre os titulares.

FLAMENGO x PALMEIRAS

Brasileirão 2026 – 17ª rodada

Data e horário: 23/5/2026 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Lucas Paquetá; Luiz Araújo (Plata), Samuel Lino e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Emiliano Martínez, Andreas Pereira e Allan; Arias e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Onde assistir: SporTV e Premiere

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