De olho na Libertadores, Zubeldía deve poupar alguns titulares do Fluminense

Em meio ao momento decisivo na Libertadores, o Fluminense volta suas atenções para o Brasileirão. Afinal, a equipe carioca mede forças com o Mirassol neste sábado (23), às 19h (de Brasília), no Maião, pela 17ª rodada.

Diante disso, o técnico Luís Zubeldía, que cumpriu suspensão na última terça (19), contra o Bolívar, volta à beira do campo. Assim, o argentino tende a poupar alguns titulares, como o meia Savarino e o atacante Canobbio.

O intuito, portanto, é manter a espinha dorsal, com apenas trocas pontuais por causa do desgaste do intenso calendário pré-Copa. Até porque o Tricolor enfrenta o La Guaira, no Maracanã, na quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), valendo vaga nas oitavas do torneio continental.

Além disso, o treinador deve fazer uma mudança também na lateral-direita. Isso porque Guga sentiu dores no pescoço e na cabeça no duelo com o time boliviano e deve dar lugar a Samuel Xavier. Quem não treinou na manhã desta sexta-feira (22), segundo o portal “ge”, foi Rodrigo Castillo, que passou por exames de imagem após sofrer uma pancada no penúltimo treino, mas não tem lesão.

Por fim, o Fluminense deve ir a campo com a seguinte escalação: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Bernal, Hércules (Nonato) e Lucho Acosta; Serna, Soteldo e John Kennedy. Caso vença o Mirassol, e o Flamengo não triunfe diante do Palmeiras, também neste sábado (23), a equipe assume a segunda colocação do Brasileirão.

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