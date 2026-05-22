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De olho na Libertadores, Zubeldía deve poupar alguns titulares do Fluminense

De olho na Libertadores, Zubeldía deve poupar alguns titulares do Fluminense
De olho na Libertadores, Zubeldía deve poupar alguns titulares do Fluminense -

Em meio ao momento decisivo na Libertadores, o Fluminense volta suas atenções para o Brasileirão. Afinal, a equipe carioca mede forças com o Mirassol neste sábado (23), às 19h (de Brasília), no Maião, pela 17ª rodada.

Diante disso, o técnico Luís Zubeldía, que cumpriu suspensão na última terça (19), contra o Bolívar, volta à beira do campo. Assim, o argentino tende a poupar alguns titulares, como o meia Savarino e o atacante Canobbio.

O intuito, portanto, é manter a espinha dorsal, com apenas trocas pontuais por causa do desgaste do intenso calendário pré-Copa. Até porque o Tricolor enfrenta o La Guaira, no Maracanã, na quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), valendo vaga nas oitavas do torneio continental.

Além disso, o treinador deve fazer uma mudança também na lateral-direita. Isso porque Guga sentiu dores no pescoço e na cabeça no duelo com o time boliviano e deve dar lugar a Samuel Xavier. Quem não treinou na manhã desta sexta-feira (22), segundo o portal “ge”, foi Rodrigo Castillo, que passou por exames de imagem após sofrer uma pancada no penúltimo treino, mas não tem lesão.

Por fim, o Fluminense deve ir a campo com a seguinte escalação: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Bernal, Hércules (Nonato) e Lucho Acosta; Serna, Soteldo e John Kennedy. Caso vença o Mirassol, e o Flamengo não triunfe diante do Palmeiras, também neste sábado (23), a equipe assume a segunda colocação do Brasileirão.

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