Internacional define programação durante a pausa para a Copa do Mundo

O Internacional já iniciou o planejamento para o longo período sem partidas oficiais durante a disputa da Copa do Mundo. Antes da paralisação, o time comandado por Paulo Pezzolano ainda terá dois compromissos pelo Brasileirão, contra Vitória e Bragantino, ambos longe de Porto Alegre. Depois disso, o elenco entrará em férias por pouco mais de duas semanas.

LEIA MAIS: STJD multa Internacional e Vasco por atraso em reinício de jogo

A reapresentação dos jogadores está prevista para o dia 22 de junho, no CT Parque Gigante. A comissão técnica pretende aproveitar o período para realizar uma espécie de intertemporada, focando principalmente na preparação física e técnica do grupo. Além disso, a direção trabalha nos bastidores para organizar amistosos e evitar um tempo excessivo sem jogos.

Internacional avalia amistosos e torneios

Nos bastidores, o Colorado entende que a longa pausa exigirá adaptações no calendário e também no planejamento esportivo. Enquanto isso, o departamento de futebol analisa possibilidades para manter o elenco em atividade durante o período sem compromissos oficiais.

O vice-presidente Victor Grunberg, desse modo, falou sobre o cenário atípico vivido pelos clubes brasileiros nesta temporada. De acordo com ele, todos ainda estão se ajustando ao novo calendário imposto pela pausa para o Mundial.

“Está todo mundo se adaptando a este novo período. Terminada a partida contra o Bragantino, teremos 20 dias de férias e uma ‘intertemporada’ aqui no CT. Marcando algumas partidas. É uma novidade isso e todos estão se organizando”, afirmou o dirigente.

Além dos amistosos, o Colorado também recebeu consultas para possíveis participações em torneios amistosos ao longo da paralisação da Copa. Apesar disso, nenhuma definição oficial foi tomada até o momento. O ambiente no Beira-Rio, aliás, mudou nas últimas semanas após a recuperação da equipe no Brasileirão. A goleada sobre o Vasco fez a equipe subir para a 11ª posição, com 21 pontos.

O objetivo colorado, por fim, é manter o bom momento antes da interrupção do calendário. O primeiro desafio será diante do Vitória, ocorre neste sábado (23), no Barradão. Na sequência, o clube encara o Bragantino, também fora de casa, no próximo domingo (31), fechando a participação antes da pausa para o Mundial.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.