Flamengo x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Apontados como os principais candidatos ao título do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Palmeiras medem forças neste sábado (23), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 17ª rodada da competição. O duelo reúne os dois primeiros colocados da tabela. O Verdão chega ao confronto na ponta da tabela, com 35 pontos somados em 16 partidas. Logo atrás aparece o Rubro-Negro, atual campeão brasileiro, com 31 pontos e um jogo a menos.

E a Voz do Esporte, claro, não vai perder essa oportunidade. A transmissão começa às 19h30 para um dos jogos mais aguardados da rodada, que promete incendiar o campeonato. Christian Rafael comanda a narração, dando o tom da rivalidade e da busca pela vitória.