Integrante da Fúria Jovem do Botafogo é preso por ataque a flamenguista

Um integrante da torcida organizada Fúria Jovem do Botafogo acabou preso na tarde de quinta-feira (21), em Realengo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, por envolvimento em um ataque contra um torcedor do Flamengo ocorrido em abril.

Segundo a Polícia Civil, Charles dos Santos Vieira é investigado pela agressão registrada após a partida entre Flamengo e Fluminense, disputada no dia 12 de abril. Além disso, os agentes apontam que o suspeito participou diretamente da abordagem à vítima.

De acordo com as investigações, Charles exigiu que o torcedor entregasse a camisa do Flamengo que usava no momento da ação. Em seguida, outros integrantes da torcida organizada chegaram em dois veículos e iniciaram as agressões.

Ainda conforme a polícia, o grupo atacou a vítima com socos, chutes e golpes de barras de ferro. Além das agressões, os suspeitos também roubaram os pertences do torcedor.

As investigações, entretanto, indicam que os envolvidos agiam de maneira premeditada. Segundo os agentes, o grupo costumava atacar torcedores rivais até mesmo em dias sem jogos do Botafogo.

Dessa forma, a Polícia Civil enquadrou Charles dos Santos Vieira pelos crimes de roubo e tentativa de homicídio. O caso segue sob investigação para identificar outros possíveis envolvidos na ação criminosa.

Imagens de câmeras de segurança ajudaram agentes da 33ª DP (Realengo) a identificar o agressor.

Torcida organizada do Fluminense agride estudante após jogo da Libertadores

Um estudante de Direito precisou passar por cirurgia plástica após ser agredido por integrantes de uma torcida organizada do Fluminense na noite de terça-feira (19), na Praça Varnhagen, na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro.

O caso aconteceu após a vitória do Fluminense por 2 a 1 sobre o Bolívar, no Maracanã, pela Libertadores. Segundo relatos, Guilherme Mayr Brust, que também é torcedor do clube, aguardava um carro por aplicativo ao lado dos primos quando cerca de dez integrantes da organizada chegaram ao local.

De acordo com a vítima, o grupo começou a ameaçar e xingar os três antes das agressões. Em seguida, os suspeitos partiram para o ataque.

Guilherme sofreu um corte profundo na boca e hematomas no olho. Logo depois, ele foi encaminhado ao Hospital Copa Star, onde precisou passar por um procedimento cirúrgico para suturar os ferimentos.

“Uma covardia. A gente estava se deslocando para a (Praça) Vanhargem, eu e meus primos, e eles pararam o carro. Aí começaram a xingar a gente e ameaçar. Bateram muito, tive que operar a boca e o olho está muito inchado”, afirmou Guilherme à Polícia.

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