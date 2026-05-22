Ex-Flamengo, Rodinei entra na mira do Athletico

Em busca de reforços para a sequência da temporada, o Athletico demonstrou interesse em Rodinei, que atualmente está no Olympiacos, da Grécia. O lateral-direito tem mais um ano de contrato com a equipe.

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A diretoria do Furacão sabe que a liberação do jogador não é uma tarefa simples, de acordo com o “ge”. Contudo, já fez uma consulta aos gregos, e a negociação tende a evoluir nos próximos dias. Além de um lateral-direito, o clube busca também dois zagueiros e dois atacantes.

Rodinei encaixa-se no perfil experiente pretendido pelo Athletico. Além disso, tem um histórico de conquistas na carreira. Por exemplo, pelo Flamengo, seu último clube no Brasil, faturou o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e duas vezes a Libertadores.

O jogador deixou o Rubro-Negro carioca e acertou com o Olympiacos no início de 2023. Na Europa, conquistou Liga Grega, a Copa da Grécia, a Supertaça da Grécia e a Liga Conferência

Na atual temporada, disputou 37 partidas, com cinco gols marcados e cinco assistências concedidas.

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