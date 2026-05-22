São Paulo x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

São Paulo e Botafogo se enfrentam neste sábado (23/5) às 17h, no estádio do Morumbis. A partida será válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Paulista é o quarto colocado, com 24 pontos, mas não vence há sete partidas e precisa voltar a somar pontos para se manter no G4. Já o Glorioso está na nona posição, com 21 pontos somados e pode dar um grande salto na tabela em caso de triunfo.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Globo, SporTV, Premiere e GE TV.

Como chega o São Paulo

Agora sob o comando de Dorival Júnior, o Tricolor tenta reencontrar o caminho das vitórias após uma sequência de sete partidas sem vencer, somando todas as competições. No meio de semana, a equipe empatou em casa com o Millonarios pela Copa Sul-Americana e desperdiçou a chance de encaminhar a classificação ao mata-mata.

No Campeonato Brasileiro, o cenário também preocupa. O São Paulo ocupa a quarta colocação, mas chega pressionado depois de duas derrotas consecutivas, a última delas para o Fluminense. Para o confronto, Dorival terá o retorno de Calleri, que cumpriu suspensão na rodada passada. Em contrapartida, não contará com André Silva e Enzo Díaz, ambos suspensos. Além disso, o setor defensivo segue desfalcado, com Arboleda afastado, Rafael Tolói lesionado e a saída recente de Dória.

Como chega o Botafogo

Do outro lado, o Botafogo chega em melhor momento. Afinal, a equipe voltou a vencer no Brasileirão ao bater o Corinthians por 3 a 1 e também triunfou no meio de semana sobre o Independiente Petrolero pela Sul-Americana, resultado que aproximou o time da classificação. Um novo triunfo, desta vez fora de casa, pode levar o Alvinegro a encostar de vez no G4, já que a diferença para o próprio São Paulo é de apenas três pontos.

Contudo, o técnico Franclim Carvalho também terá problemas para montar a equipe. Estão fora os lesionados Allan, Kaio Pantaleão e Nathan Fernandes, além dos suspensos Alex Telles e Mateo Ponte. Além disso, Danilo, afastado em meio a negociações, e Alexander Barboza, já negociado com o Palmeiras, também não estarão à disposição.

SÃO PAULO X BOTAFOGO

Campeonato Brasileiro – 17ª rodada

Data e hora: 23 de maio de 2026 (sábado), às 17h (de Brasília)

Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)

São Paulo: Rafael, Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Wendell; Luan, Danielzinho, Artur, Luciano e Ferreirinha; Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Botafogo: Neto, Vitinho, Ferraresi, Bastos e Marçal; Huguinho, Edenílson, Lucas Villalba, Kadir, Álvaro Montoro; Arthur Cabral. Técnico: Franclim Carvalho.

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.