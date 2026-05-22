Grêmio x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

Em um duelo direto na parte de baixo da tabela, Grêmio e Santos se enfrentam neste sábado (23/5), às 19h, na Arena do Grêmio, pela 17° rodada do Campeonato Brasileiro. O Imortal é o 15° colocado, enquanto o Peixe vem logo atrás na 16° posição. Contudo, ambos os times aparecem com 18 pontos. Quem tem a mesma pontuação é o Corinthians, primeiro time dentro do Z4. Assim, um revés em Porto Alergre pode colocar um deles na zona de rebaixamento.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere.

Como chega o Grêmio

O Grêmio chega motivado após a vitória sobre o Palestino, pela Sul-Americana. Até o momento, o Tricolor Gaúcho ocupa a segunda colocação com 10 pontos no Grupo F, atrás apenas do Torque, que soma 12

No Brasileirão, por outro lado, o cenário é diferente. O Grêmio aparece em 15º com 18 pontos, muito próximo do Z4. Luís Castro terá problemas importantes para montar a equipe, já que Pedro Gabriel e Gabriel Mec cumprem suspensão automática. Porém, Arthur voltou aos treinamentos após se recuperar de lesão muscular na coxa direita, embora ainda seja dúvida.

Como chega o Santos

O Santos vem de um momento bastante negativo. Afinal, o Alvinegro Praiano entrou em campo na última quarta-feira e empatou por 2 a 2 com o San Lorenzo, da Argentina, na Vila Belmiro, pela Sul-Americana. A equipe segue na lanterna do Grupo D, com apenas quatro pontos conquistados e vive situação delicada. Já no Brasileirão, perdeu para o Coritiba por 3 a 0, jogando na Neo Química Arena, frustrando o torcedor que lotou o estádio.

Para piorar, o Peixe terá desfalques importantíssimos. Afinal, não não contará com Neymar, que sentiu um desconforto na panturrilha direita. Aliás, o camisa 10 não deve mais entrar em campo pelo clube antes da disputa da Copa do Mundo. Além disso, Barreal está suspenso, enquanto Rollheiser não viajou para Porto Alegre após sentir um problema muscular.

GRÊMIO X SANTOS

Campeonato Brasileiro – 17ª rodada

Data e hora: 23 de maio de 2026 (sábado), às 19h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

GRÊMIO: Weverton; Pavon, Luis Eduardo (Kannemann), Viery e Caio Paulista; Noriega, Pérez e Willian (Braithwaite); Enamorado, Amuzu e Carlos Vinicius. Técnico: Luís Castro

SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonís Frías, Lucas Verissimo e Escobar; William Arão, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Miguelito; Rony e Gabigol. Técnico: Cuca

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Rafael Traci (SC)

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