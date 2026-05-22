Santos terá mudanças contra o Grêmio; veja provável escalação

O Santos terá problemas importantes para enfrentar o Grêmio neste sábado, às 19h, na Arena, pela 17ª rodada do Brasileirão. A principal ausência será Neymar, diagnosticado com edema de grau 2 na panturrilha direita. O camisa 10 já não estava no planejamento para o confronto em Porto Alegre. No entanto, agora, dificilmente voltará a atuar pelo clube antes da pausa para a Copa do Mundo.

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Enquanto isso, o atacante segue tratamento antes de se apresentar à Seleção Brasileira, na próxima quarta (27). A situação aumenta ainda mais a preocupação santista em meio ao momento vivido pela equipe no Brasileirão, já que o clube segue muito próximo da zona de rebaixamento.

Cuca terá mudanças no ataque

Além de Neymar, o técnico Cuca também perdeu Rollheiser e Barreal para o confronto diante do Grêmio. O meia argentino ficou fora da última atividade em campo por conta de dores musculares e acabou vetado da viagem para Porto Alegre. Já Barreal cumprirá suspensão automática.

Outro jogador que preocupa é Oliva. O volante viajou com a delegação, porém ainda sente desconfortos musculares e não está em sua melhor condição física. O treinador precisará, desse modo, reorganizar o setor ofensivo e também o meio-campo. A tendência é que Rony ganhe espaço entre os titulares ao lado de Gabigol. O atacante teve boa atuação, apesar do empate com o San Lorenzo, pela “Sula”.

Apesar das baixas importantes, o Santos sabe que o próximo duelo ganhou peso enorme na luta contra o rebaixamento. A derrota para o Coritiba na última rodada, afinal, voltou a pressionar o ambiente no clube e aumentou as cobranças sobre o elenco. Além disso, após o empate na Sula, ocorreram protestos da torcida.

Atualmente, o Peixe soma 18 pontos e está em 16º na tabela, salvo apenas pelo critério de saldo de gols. Enquanto isso, o técnico Cuca tenta encontrar soluções rápidas para evitar que a equipe entre no Z4 antes da pausa para a Copa do Mundo.

Provável escalação

O provável Santos para enfrentar o Grêmio tem: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonís Frías, Lucas Verissimo e Escobar; William Arão, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Miguelito; Rony e Gabigol.

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