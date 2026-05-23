Lucas inicia fisioterapia após cirurgia e projeta retorno ao São Paulo

O meia-atacante Lucas Moura iniciou uma nova etapa em sua recuperação após passar por cirurgia para corrigir a ruptura do tendão de Aquiles do pé direito. Nesta sexta-feira (22/5), o jogador do São Paulo atualizou os torcedores sobre o processo pós-operatório e revelou que já começou os primeiros trabalhos de fisioterapia, embora ainda siga sem poder apoiar o pé no chão.

Em interação com seguidores nas redes sociais, Lucas explicou que voltou ao hospital para retirar os pontos da cirurgia e comemorou a evolução clínica.

“Hoje voltei ao hospital, tirei os pontos. Está tudo certo, evoluindo bem. Está cicatrizando bem. Ainda não posso pisar no chão, tenho que ficar duas semanas com a bota, mas já posso começar algumas coisinhas de fisioterapia.”

O camisa 7 também comentou o tempo previsto para a recuperação. Segundo ele, apesar de o prazo médico variar entre seis e 12 meses, o foco está em acelerar o retorno dentro do que for possível.

“O prazo clínico dessa lesão é estimado entre 6 a 12 meses. A recuperação é bem demorada, mas varia de pessoa para pessoa. Cada corpo reage de uma maneira. Vou trabalhar muito e fazer tudo que estiver ao meu alcance para que esse prazo seja o menor possível.”

Por fim, o meia-atacante falou sobre voltar mais forte ao São Paulo e demonstrou confiança absoluta.

“Não tenho nenhuma dúvida disso. Tenho plena convicção.”

Lucas vai renovar com o São Paulo?

Aos 33 anos, o meia soma 17 partidas pelo Tricolor nesta temporada, com três gols e uma assistência. Antes da lesão no tendão, ele já havia enfrentado outro problema físico importante em 2026, uma fratura em duas costelas.

Aliás, o contrato de Lucas com o São Paulo vai até o fim desta temporada. Inicialmente, clube e jogador planejavam discutir uma renovação após a Copa do Mundo. Contudo, com a nova lesão, as conversas vão acontecer apenas nos últimos meses do ano.

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