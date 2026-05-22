Mirassol x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Consolidado no G3 e de olho na Libertadores, o Fluminense volta a campo neste sábado (23). Afinal, a equipe carioca mede forças com o Mirassol, às 19h (de Brasília), no Maião, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. No momento, os times vivem fases diferentes e estão em extremidades opostas na classificação da competição.

Dessa forma, o Tricolor de Laranjeiras soma, atualmente, 30 pontos e ocupa a terceira colocação, enquanto o Leão tem 13, na penúltima posição. Por outro lado, a equipe do interior paulista já avançou às oitavas da Libertadores, diferente dos comandados do técnico Zubeldía, que necessitam de uma combinação de resultados na última rodada para se classificar.

Onde assistir

O confronto deste sábado (23) terá a transmissão dos canis Premiere.

Como chega o Mirassol

Depois de garantir a vaga nas oitavas da Libertadores, a equipe do interior paulista tenta reagir no Brasileirão. Afinal, tem cinco pontos a menos que o primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Santos, entretanto com um jogo a menos.

Para o duelo com o Tricolor de Laranjeiras, o técnico Rafael Guanaes terá condição de levar praticamente o que tem de melhor a campo. No momento, o Leão não tem qualquer jogador suspenso.

Por outro lado, segue com Negueba e Igor Formiga entregues ao departamento médico. Além disso, vive a expectativa pelo retorno de André Luis, que lesionou a coxa há cerca de 10 dias e pode aparecer no banco de reservas.

Como chega o Fluminense

Diante da proximidade do jogo decisivo com o La Guaira, o técnico Luís Zubeldía, que cumpriu suspensão na última terça (19), contra o Bolívar, volta à beira do campo. Assim, o argentino tende a poupar alguns titulares, como o meia Savarino e o atacante Canobbio.

O intuito, portanto, é manter a espinha dorsal, com apenas trocas pontuais por causa do desgaste do intenso calendário pré-Copa. Até porque o Tricolor enfrenta o La Guaira, no Maracanã, na quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), valendo vaga nas oitavas do torneio continental. No Brasileirão, caso vença o Mirassol e o Flamengo não triunfe diante do Palmeiras, também neste sábado (23), a equipe assume a segunda colocação do Brasileirão.

Além disso, o treinador deve fazer uma mudança também na lateral-direita. Isso porque Guga sentiu dores no pescoço e na cabeça no duelo com o time boliviano e deve dar lugar a Samuel Xavier. Quem não treinou na manhã desta sexta-feira (22), foi Rodrigo Castillo, que passou por exames de imagem após sofrer uma pancada no penúltimo treino, mas não tem lesão.

MIRASSOL x FLUMINENSE

17ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data-Hora: 23/05/2026 (sábado), às 19h (de Brasília)

Local: Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol (SP)

MIRASSOL: Walter; Daniel Borges, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura, Aldo Filho e Shaylon; Carlos Eduardo, Alesson e Edson Carioca. Técnico: Rafael Guanaes.

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Bernal, Hércules (Nonato) e Lucho Acosta; Serna, Soteldo e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Schumacher Marques Gomes (PB)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

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