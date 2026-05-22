Com muitos desfalques, Botafogo divulga relacionados para jogo com São Paulo

O Botafogo divulgou nesta sexta-feira (22) os relacionados para enfrentar o São Paulo neste sábado, às 17h (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A ausência mais considerada é a do zagueiro Bastos, que segue fora de ação.
O defensor não enfrentou o Corinthians, na última rodada do Campeonato Brasileiro, e nem o Oriente Petrolero, pela Sul-Americana. Em ambas as ocasiões por opção da comissão técnica.
Além do zagueiro, o técnico Franclim Carvalho terá outros desfalques importantes para o duelo contra o Tricolor. Afinal, os laterais Mateo Ponte e Alex Telles, e o meio-campista Cristian Medina cumprirão suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos. O Alvinegro também não terá à disposição Allan e Matheus Martins, lesionados. Danilo segue afastado pela diretoria e Barboza deixou o clube, sendo anunciado pelo Palmeiras.
Por outro lado, o volante Newton volta à lista do treinador e vira opção contra o São Paulo. Quem permanece entre os relacionados é Wallace Davi, que já ficou no banco contra o Independiente Petrolero.
Outra boa notícia é a presença de Ferraresi. Botafogo e o Tricolor chegaram a um acordo para que o defensor e o atacante Artur, emprestado ao clube paulista, ficassem à disposição. Assim, o venezuelano deve formar a defesa com o jovem Justino.
