Vasco tem sequência em casa para se reabilitar

Ainda restam três jogos para a parada para a Copa do Mundo, e o Vasco tem uma boa notícia para se apoiar nesta “reta final” de primeiro semestre. Visando se reabilitar na temporada, após derrotas para Internacional (4 a 1) e Olímpia-PAR (3 a 1), o Cruz-Maltino fará as três partidas faltantes dentro de São Januário. E a sequência antes da pausa para o Mundial vale muito para o Gigante da Colina.

Afinal, já neste domingo (24/5), recebe o Red Bull Bragantino, em jogo válido pela 17ª rodada do Brasileirão. Pressionado após a goleada para o Inter, no Beira-Rio, o Vasco chega para este confronto na 12ª colocação, com 20 pontos. São três a menos que o RB, sexto colocado. No entanto, não é possível ultrapassar o rival de Bragança, que já possui sete vitórias (contra cinco).

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Tem Sul-Americana também

Depois, o time de Renato Gaúcho decide sua vida na Sul-Americana. Na quarta (27/5), o compromisso é contra o Barracas Central (ARG), pela sexta e definitiva rodada da fase de grupos do torneio continental. Por lá, o campeão Sul-Americano de 1948 aparece na segunda posição do Grupo G após perder para o Olímpia, estando com sete pontos. O Barracas chega já eliminado, com uma vitória soando padrão para o Vasco. No entanto, para alcançar a primeira colocação, precisaria torcer pela derrota do próprio Olímpia em pleno Paraguai para o Audax Italiano (CHL), em jogo simultâneo.

Por fim, o duelo é contra o Atlético-MG, pela 18ª e penúltima rodada do primeiro turno do Brasileirão, no outro domingo (31/5). A depender do resultado do jogo contra o Bragantino, o time pode chegar para este compromisso podendo entrar no G6 ou até mesmo no Z4, dada a histórica irregularidade da equipe na competição. O que se sabe é que a torcida promete empurrar o time nestas três partidas, visando uma parada para a Copa do Mundo mais tranquila.

Jogos do Vasco até a parada da Copa*

Vs Red Bull Bragantino, dia 24/5 (domingo), às 20h30 – 17ª rodada do Brasileirão

Vs Barracas Central (ARG), dia 27/5 (quarta-feira), às 19h – quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana

Vs Atlético-MG, dia 31/5 (domingo), às 16h – 18ª rodada do Brasileirão

*Todos em São Januário

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