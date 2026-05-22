Abel ganha reforço e mantém dúvida tática para duelo entre Palmeiras e Flamengo

O Palmeiras finalizou, nesta sexta-feira (22/5), a preparação para o confronto decisivo contra o Flamengo, válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada neste sábado (23/5), às 21h, no Maracanã, e pode mexer diretamente na briga pela liderança da competição. Para o duelo, o técnico Abel Ferreira recebeu uma boa notícia, mas ainda mantém uma dúvida importante na escalação.

Recuperado de um problema muscular na coxa esquerda, Felipe Anderson treinou normalmente com o restante do elenco e tem boas chances de estar na lista de relacionados. Por outro lado, Ramón Sosa seguiu em tratamento de uma lesão ligamentar no tornozelo e dificilmente estará à disposição.

A principal indefinição está no meio-campo. Caso escolha uma formação mais ofensiva, Abel deve apostar em Felipe Anderson entre os titulares. Porém, se optar por reforçar a marcação, a tendência é a entrada de Emiliano Martínez, formando um trio de volantes para neutralizar o estilo de jogo do Flamengo.

Assim, uma provável escalação do Palmeiras tem: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan, Arias e Felipe Anderson (Emiliano Martínez); Flaco López.

No departamento médico, seguem fora Piquerez, Vitor Roque, Bruno Fuchs e Benedetti. Entre eles, o lateral-esquerdo é quem está mais próximo de retornar, já em trabalho no gramado e perto de iniciar a transição física.

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