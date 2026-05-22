Convocação da Seleção domina audiência na tv aberta e redes sociais

A convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026 dominou a audiência do país na internet, nas redes sociais e na tv aberta na última segunda-feira (18). Afinal, o evento, realizado no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, atingiu números expressivos em diversas plataformas de comunicação.

“O sucesso de audiência da convocação da Seleção Brasileira no dia 18 reforça a força e a relevância do nosso time em todas as plataformas. Um evento como esse é fundamental para dar a real dimensão da grandiosidade da Seleção, mobilizando imprensa, torcedores e todo o ecossistema do futebol brasileiro. Esses resultados evidenciam, mais uma vez, a enorme conexão que existe entre a Seleção e a população brasileira, uma relação construída na emoção, na confiança e no orgulho de representar o país”, destacou Fbio Seixas, diretor de Comunicação da CBF.

“Poucos eventos no Brasil são capazes de mobilizar tanta gente quanto uma convocação para a Copa do Mundo. Entregar um evento à altura do que a Amarelinha representa para o futebol mundial nos enche de orgulho e reforça o nosso compromisso de oferecer sempre o melhor para a Seleção Brasileira”, reforçou Bernardo Bessa, diretor de Marketing de Seleções da CBF.

Engajamento milionário

O evento registrou a maior audiência na Globo (TV Globo, SporTV e GE TV) de uma convocação neste século. Foram 34,6 milhões de brasileiros acompanhando o evento. Um relatório de inteligência digital da Aurasight apurou o engajamento entre os dias 13 e 19 de maio. Ele, então, mostrou que a convocação alcançou 96 milhões de pessoas.

Dessa forma, 80% foi de quem não acompanha o futebol diariamente. Assim, isso simboliza que o evento, um dos maiores da história da CBF, superou o nicho esportivo e alcançou novos públicos. Além destas quase 100 milhões de pessoas, registrou-se 848 mil posts originais, 2,5 milhões de comentários em posts e 5,1 milhões de curtidas em comentários.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.