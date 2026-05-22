Veja os times classificados para o Mundial de Clubes da Kings League

A Kings League já sabe quem será os 16 clubes que disputarão a Kings World Cup Clubs de 2026, principal torneio internacional da modalidade criada por Gerard Piqué. A competição acontecerá entre os dias 26 de julho e 1º de agosto, em Milão, e reunirá equipes de sete países ou regiões diferentes.

O Brasil terá três representantes na disputa: DesimpaiN, G3X e Furia FC. O destaque fica para o primeiro desta lista, atual campeão da edição brasileira.

Contudo, a Espanha será o país com maior número de classificados, com quatro times: Los Troncos, Ultimate Móstoles, La Capital CF e Porcinos FC. Não por acaso, os espanhóis venceram as duas primeiras edições do torneio.

A Itália, anfitriã do evento, terá três representantes: Alpak FC, Underdogs FC e Stallions.

Já o México contará com Aniquiladores e Atlético Parceros FC. A região MENA (Oriente Médio e Norte da África) estará sendo representada por DR7 e FWZ.

Fechando a lista, França terá o Karasu como único classificado, enquanto a Alemanha será representada pelo No Rules FC.

Aliás, a edição de 2026 será a terceira da história do Mundial de Clubes da Kings League. Em 2024, o título ficou com o Porcinos, e em 2025 com o Los Troncos, mantendo até aqui a hegemonia espanhola no torneio.

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