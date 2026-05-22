Lens vence o Nice e conquista título inédito da Copa da França

O Lens conquistou o título da Copa da França 2025/26 nesta sexta-feira (22) ao vencer o Nice por 3 a 1, no Stade de France, em Paris. Florian Thauvin abriu o placar ainda no primeiro tempo, Odsonne Édouard ampliou antes do intervalo, Djibril Coulibaly descontou para o Nice na etapa final e Abdallah Sima marcou o terceiro gol que confirmou a conquista histórica do clube.

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O título tem um peso ainda mais especial para o Lens. Além de levantar pela primeira vez a taça da Copa da França, a equipe também encerra uma temporada histórica no futebol francês. O clube garantiu classificação inédita para a próxima Champions League após uma campanha surpreendente na Ligue 1, onde disputou o título com o PSG até as últimas rodadas.

Até chegar à final, o Lens eliminou Feignies-Aulnoye, Sochaux, Troyes, Lyon e Toulouse na campanha que terminou com a conquista inédita da competição.

O jogo

O Lens começou a decisão pressionando e conseguiu transformar o domínio em vantagem ainda no primeiro tempo. Aos 25 minutos, Florian Thauvin recebeu passe rasteiro de Matthieu Udol na entrada da área e finalizou cruzado para abrir o placar. Além disso, aos 42, em cobrança de escanteio levantada por Thauvin, Odsonne Édouard apareceu livre para cabecear e ampliar a vantagem antes do intervalo. Nos minutos finais, o Nice tentou reagir e diminuiu nos acréscimos com Djibril Coulibaly, que aproveitou cobrança de escanteio de Jonathan Clauss para marcar de cabeça.

Na segunda etapa, o Nice ensaiou uma pressão, mas o Lens conseguiu controlar o jogo e sacramentou a vitória aos 33 minutos. Dessa maneira, Abdallah Sima aproveitou lançamento em profundidade, venceu a defesa e também o goleiro Maxime Dupé para marcar o gol do título.

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