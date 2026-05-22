Novorizontino x Ceará: onde assistir, escalações, arbitragem

Grêmio Novorizontino e Ceará fazem jogo neste sábado (23), às 16h, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, em mais um compromisso pela Série B do Brasileirão. O confronto pela 10ª rodada da competição e um confronto direto pelas primeiras colocações da tabela. Com 13 pontos, o Tigre do Vale abre a rodada na 7ª colocação, com a mesma pontuação do Vozão, que é o 9º, e quatro pontos atrás do líder São Bernardo.

Com apenas quatro confrontos entre as equipes na história, o retrospecto, aliás, se mantém equilibrado, com duas vitórias para cada.

Onde assistir

A partida entre Novorizontino e Ceará, pela Segundona do Brasileirão, portanto, terá a transmissão da ESPN / Disney+, GOAT, Rede TV.

Como chega o Novorizontino

O Tigre chega embalado por uma sequência de três jogos de invencibilidade e vem de empate sem gols com o Cuiabá, fora de casa. Nos últimos cinco jogos, a equipe perdeu somente uma partida, que foi contra a Chapecoense pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Sudeste. Já na Série B tem dois revezes. No entanto, o time enxerga a partida como complicada.

“Acredito que vai ser um jogo difícil, contra uma equipe que sempre briga ali em cima, caiu recente, mas pode ter certeza que eles virão forte contra a gente e temos que estar preparados para esse momento”, disse o zagueiro Carlinhos.

O técnico Enderson Moreira, aliás, está lutando contra as várias lesões do elenco para montar o melhor Novorizontino possível. O goleiro César, que deixou o duelo contra o Cuiabá, é o novo integrante no departamento médico. Jordi deve substituí-lo.

Como chega o Ceará

Do outro lado, o Ceará também soma 13 pontos e aparece na nona posição. O Vozão vive bom momento após vencer o clássico contra o Fortaleza por 2 a 1 e tenta entrar no grupo dos seis primeiros colocados. Atualmente, o Goiás fecha o G6, também com 13. Entretanto, antes disso, enfrentou um momento conturbado em campo: foram três derrotas seguidas, com dois jogos da Série B e um da Copa do Nordeste. Agora, busca a terceira vitória consecutiva no ano. Uma foi contra o Atlético pela Copa do Brasil, mas caiu nos pênaltis.

Para essa partida, o técnico Mozart ainda terá cinco jogadores fora: Richard, Luiz Otávio, Lucca, Zanocelo e Ronald. Além desses, Vina, Pedro Henrique e Richardson por questões médicos não jogam por opção técnica. Por outro lado, Wendel Silva está totalmente recuperado da lesão muscular grau ll e já está à disposição para o duelo.

NOVORIZONTINO x CEARÁ

Série B do Brasileiro – 10ª rodada

Data-Hora: 23/5/2026 (sábado), às 16h (de Brasília)

Local: Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)

NOVORIZONTINO: Jordi; Castrillón, Carlinhos, Patrick e Maykon; Matheus Bianqui, Léo Naldi, Juninho, Rômulo e Vinícius Paiva; Robson. Técnico: Enderson Moreira.

CEARÁ: Bruno Ferreira; Enzo, Éder, Luizão e Fernando; Júlio César, Dieguinho, João Gabriel; Melk, Fernandinho e Wendel Silva. Técnico: Mozart.

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

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