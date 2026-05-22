Fortaleza x Londrina: onde assistir, escalações e arbitragem

Com objetivos distintos no momento, Fortaleza e Londrina se enfrentam neste sábado (23/5), às 18h30, na Arena Castelão, pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Dentro de casa, o Leão do Pici tenta buscar mais três pontos para seguir na briga pelas primeiras posições, enquanto o Tubarão entra na partida desesperado para sair o quanto antes da zona de rebaixamento.

Onde assistir

A partida entre Fortaleza e Londrina, pela 10ª rodada da Série B, portanto, terá a transmissão da ESPN / Disney+.

Como chega o Fortaleza

Atualmente no quinto lugar com 15 pontos somados, o Tricolor de Aço quer dar a volta por cima após o revés por 2 a 1 no Clássico-Rei diante do Ceará. Mesmo com o tropeço recente, o clube cearense continua na cola do topo da tabela — hoje ocupado pelo São Bernardo, que lidera com 17 pontos.

Em campo, o time terá mudanças para o duelo. Maílton está suspenso, enquanto Pierre levou um gancho de quatro jogos pela confusão diante do Avaí. Mucuri, Pochettino, Luiz Fernando e Miritello com dores musculares são dúvidas.

Além disso, o técnico Thiago Carpini não poderá comandar o Fortaleza à beira do gramado contra o Londrina. A Justiça desportiva indeferir o pedido de efeito suspensivo do clube. Com isso, ele cumpre seu último jogo de punição — referente à confusão na partida contra o Cuiabá, pela 2ª rodada da Série B. Estephano Djian deve comandar a equipe.

Como chega o Londrina

Já o Londrina vive situação delicada. A equipe paranaense aparece na 18ª posição, com apenas oito pontos, dentro da zona de rebaixamento. Na última rodada, porém, o Tubarão encerrou a sequência negativa de derrotas ao fazer 4 a 1 na Ponte Preta e tenta aproveitar o embalo para surpreender fora de casa e iniciar uma reação na Série B.

Dentro de campo, o técnico Rogério Micale não terá o volante Lucas Marques, que cumpre suspensão pela expulsão contra a Ponte Preta. André Cardoso e João Tavares disputam a vaga no time titular. Na zaga, Yago Lincoln fica novamente à disposição, voltando de suspensão. Ele disputa vaga com Gabriel Lacerda e Caio, titulares contra a Ponte. Por fim, o zagueiro Wallace, com uma fissura na fíbula, e o lateral-esquerdo Kevyn, com uma lesão muscular, continuam no departamento médico. O atacante Gilberto, com dores na perna, também fica fora.

FORTALEZA x LONDRINA

Série B do Brasileiro – 10ª rodada

Data-Hora: 23/5/2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE_

FORTALEZA: Vinicius Silvestre; Paulinho, Luan Freitas, Lucas Gazal e Gabriel Fuentes; Ronald, Rodrigo Santos, Lucas Sasha e Lucas Crispim (Pochettino); Vitinho e Welliton (Miritello). Técnico: Estephano Djian (auxiliar)

LONDRINA: Kozlinski; André Dhominique, Gabriel Lacerda (Yago Lincoln), Caio e Rafael Monteiro; André Luiz, André Cardoso (João Tavares) e Thalis; Vitinho, Bruno Santos e Iago Teles. Técnico: Rogério Micale.

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

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