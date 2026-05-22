São Paulo: Dorival Júnior tem retorno importante para jogo com o Botafogo

O São Paulo tem uma novidade para o confronto deste sábado (23) diante do Botafogo, às 17h (de Brasília), no Morumbis, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Pablo Maia recuperou-se de fraturas no nariz e na face e fica à disposição do técnico Dorival Júnior.

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Com a ausência de Bobadilla, suspenso, Pablo Maia pode retornar já como titular diante do Alvinegro. No entanto, ele disputa posição com Luan. Nos últimos dias, ele evoluiu bem, cumpriu as etapas de sua recuperação e virou opção para o treinador.

Inclusive, o jogador iniciou a semana treinando com uma máscara de proteção. Aliás, ele entrará no campo do Morumbis para enfrentar o Glorioso sem o acessório.

Nas atividades desta sexta-feira (22), Dorival Júnior mostrou aos jogadores um vídeo sobre o Botafogo. Em seguida, já no campo, promoveu uma disputa 11 contra 11. Além disso, os titulares fizeram trabalho posicional e de bolas paradas.

Assim, a provável escalação do São Paulo tem: São Paulo tem: Rafael, Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Wendell; Danielzinho, Pablo Maia (Luan) e Luciano; Artur, Calleri e Ferreira (Cauly).

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