Vasco pode ter retorno de Cuiabano contra o Bragantino

O Vasco pode ter um importante reforço para o duelo de domingo (24/5) contra o Red Bull Bragantino, em São Januário, pela 17ª rodada do Brasileirão. Isso porque o lateral-esquerdo Cuiabano treinou nesta sexta-feira (22/5) no CT Moacyr Barbosa e gera expectativa quanto a um retorno.

Fora de ação há seis partidas por um edema na coxa esquerda sofrido no fim de abril, o ex-Botafogo tem chances de surgir na relação de Renato Gaúcho para o prélio, de acordo com informações do “ge”. Ele, afinal, participou de toda a atividade desta sexta, ainda que tenha limitação de força física.

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A confirmação acerca de sua participação ou não contra o Bragantino sairá na última atividade antes do jogo contra o Bragantino, marcada para este sábado (23/5), véspera do confronto. Assim, caso esteja apto, pode até aparecer entre os titulares. De resto, Thiago Mendes e Rojas voltam após cumprirem suspensão contra o Inter. Já Cuesta, expulso no jogo em questão, dá lugar a Saldívia.

Dessa forma, a provável escalação do Vasco é a que segue. Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan, Cuiabano (Lucas Piton); Barros, Thiago Mendes, Johan Rojas; Andrés Gómez, Spinelli (David) e Adson.





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